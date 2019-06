Spannendes Finale der Laser Radial

Toralf Reinhardt

Eberswalde Mit dem 4. Askaniercup, der gemeinsamen Opti-Laser-Ranglistenwettfahrt, haben die Segler von Stahl Finow ein aus seglerischer Sicht anspruchsvolles Sportereignis organisiert. Es konnten wieder alle fünf traditionellen Klassen gestartet werden, wenn es auch bei den Lasern Radial diesmal nicht für eine Ranglistenwertung reichte. Die meisten Segler kamen aus Berlin und Brandenburg. Jugendwart Maik Jäckel vom Gastgeber schickte zehn Schützlinge ins Rennen.

Drei Kurse über den See

Insgesamt gut 60 Boote waren am Start und der Segler mit der weitesten Anreise sollte schlussendlich auch das beste Resultat mit nach Hause nehmen können. Aufgrund der durchaus unterschiedlichen seglerischen Fähigkeiten war es nötig, insgesamt drei verschiedene Kurse auf dem Werbellinsee auszulegen. Und für jeden Kurs war ein entsprechend qualifizierter Wettfahrtleiter mit einer entsprechenden Crew erforderlich.

Verteilt über den gesamten See vom "Süßen Winkel" bis kurz vor Altenhof konnten zahlreiche Schaulustige von Land und See aus spannende Wettkämpfe mit ansehen, insbesondere die vielen Badegäste vom Spring hatte einen hervorragenden Blick auf die einzelnen Wettfahrten und dabei vor allem die schnellen Laser-Boote.

Jeder absolvierte sechs Rennen

Der Wind hätte etwas stärker sein können, aber zu den Starts waren die nötigen vier Knoten immer vorhanden und unter leichtem Drehen kamen nach den Flautephasen immer wieder Zeiten mit mehr Wind. Die Segler schafften insgesamt sechs Wettfahrten und konnten so ihr schlechtestes Resultat streichen lassen.

Im Ergebnis ging der Sieg in der spannendsten Klasse, nämlich den bei besten Opti-Seglern, an den Essener Turn- und Fechtverein. Paul Sigge hatte unmittelbar vor der Deutschen Meisterschaft offenbar noch ein paar Rangliste-Punkte gebraucht und die Zweit- und Drittplatzierten Berliner Eva Wiese und David Buchler deutlich in die Schranken verwiesen. Bester Segler von Stahl Finow war hier Milo Pachali auf Platz 19 von 25.

Silas auf Platz fünf

Der jüngere Bruder Silas Pachali belegte dafür bei den Optis B den fünften Platz von 23 Seglern. Weitere Segler von Stahl Finow waren Edwin Fielitz auf Platz 16, Timon Siedler auf Platz 21 und Meta Siedler auf Platz 23.

Starke Leistungen der Mädchen

Bei den Anfängern gingen im Übrigen der erste und zweite Platz an ein Mädchen, womit erneut die relative Gleichwertigkeit der Leistungen aller Geschlechter beim Segeln augenscheinlich ist. Hinter Karoline Lander vom Müggelsee landete Henrike Ploschenz vom Gast gebenden Stahl Finow. Und ebenso siegte Sophie Isabel Elbrandt von den Lindower Regatta Seglern in der Jugendklasse Laser 4.7

Es folgt die Meisterschaft

Die größten Erfolge konnten die Segler von Stahl Finow jedoch in der größten Bootsklasse Laser Radial feiern. Dort hatten zwei Finower die Nase vorn. Es siegte Friedrich Kräft vor Tom Zwicker.

Jetzt folgt für alle Regattasegler die Deutsche Meisterschaft, diesmal in Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern als Saison-abschluss 2018/19 und für Stahl Finow beginnt mit dem derzeitigen Trainingslager die neue Regattaserie 2019/20.