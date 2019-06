MOZ

Templin (MOZ) Wie der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, sind Unbekannte in die Räume einer Werkstatt in der Straße Am Mühlentor eingebrochen. Dort stahlen die Täter Werkzeug, Maschinen und einen Industriestaubsauger. Die Täter hinterließen so einen Sachschaden von rund 3000 Euro.