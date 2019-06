Nachwuchs übt für den Ernstfall

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Das gilt auch für den Feuerwehrnachwuchs. Und wie wichtig gut ausgebildete Feuerwehrleute sind, das zeigt sich derzeit in der Region auf dramatische Weise. Die Frauen und Männer aus der Podelziger Feuerwehr unter Leitung von Ortswehrführer René Bredow und Jugendwart Martin Winkelmüller hatten auch in diesem Jahr einen 24-Stunden-Dienst für die Mädchen und Jungen aus der Nachwuchsabteilung der Wehr vorbereitet. Der Erfolg der Premiere im Vorjahr hatte die Verantwortlichen dazu ermutigt.

Kurz vor 16 Uhr hatten die 15 Teilnehmer der Übung – zehn Kinder und fünf Jugendliche – "Dienstbeginn". Sie traten zur "Musterung" vorm Gerätehaus an. Noch am Abend gab es den ersten "Alarm": In der Küche des Klessiner Seniorentreffs war ein Brand ausgebrochen. Doch nicht nur das. Es wurden auch Personen vermisst. Die Feuerwehrleute in spé sollten sie suchen, bergen und die Verletzten erstversorgen – und parallel dazu die Brandbekämpfung organisieren.

Der Auftrag war kaum erfüllt, die Kinder und Jugendlichen gestärkt und erfrischt, da wurden sie zu einer Nachtwanderung aus den Betten geholt. Sie führte zum Mühlenberg und sollte die Orientierung im Dunkeln schulen.

Anspruchsvoll ging es auch bei der Übung am nächsten Vormittag zu: Diesmal wurde ein Arbeiter vermisst, der am Wasserwerk in Klessin tätig war. Wie sich herausstellte, war er bei Arbeiten an einem Schacht abgestürzt und hatte sich verletzt. Er musste geborgen und erstversorgt werden.

Eine verletzte Radfahrerin, die mit einem Pkw kollidiert war, galt es auch im letzten Übungsteil zu versorgen – und das Vorgehen nach einem Verkehrsunfall zu trainieren. Sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch ihre zehn Betreuer hätten großen Einsatz gezeigt, lobt Podelzigs Bürgermeister Thomas Mix. Er dankt vor allem Jugendwart Martin Winkelmüller für sein seit Jahren außerordentliches Engagement für den Podelziger Feuerwehrnachwuchs.