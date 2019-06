Fontane, Fontane, Fontane

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Unter dem Titel "Fontane und Bad Freienwalde" spricht der Berliner Autor Roland Lampe am Freitagabend um 19 Uhr in der Fachklinik in Bad Freienwalde über die Beziehung von Theodor Fontane zur Stadt.

Fontane, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr in Brandenburg und Berlin auf vielfältige Art gefeiert wird, war mehrmals in Bad Freienwalde, um hier für seine "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" zu recherchieren – mehrere Kapitel sind der Stadt und ihrer Umgebung gewidmet – und um seinen Vater zu besuchen, der im nahen Schiffmühle seine letzten Lebensjahre verbrachte. Wie es von den Veranstaltern heißt, sind auch Nicht-Patienten zu der Veranstaltung im Vortragsraum 148 in der Gesundbrunnenstraße 33 willkommen. Der Eintritt ist frei.

Sommerkonzert in Niederfinow

Ebenfalls um Fontane geht es am Sonnabend ab 16 Uhr in der Kirche Niederfinow. Dort findet das 1. Sommerkonzert mit dem FahlbergChor aus Bad Freienwalde statt. Dabei erklingen vertonte Texte von Theodor Fontane. Im zweiten Block sind romantische Lieder von Felix Mendelssohn-Bartholdy wie "O Täler, O Höhen weit" zu hören.

Weitere Konzerte sind am 17. August, 19 Uhr in der Kirche Weesow bei Werneuchen, und am 18. August um 17 Uhr in der Kirche Hohensaaten. Das Konzert am 13. September um 19 Uhr in der Kirche Neuküstrinchen hält eine besondere Überraschung bereit. Der Chor tritt mit Kathy Kelly auf. Für dieses besondere Konzert bildet Sabine Fahlberg einen Projektchor.

Wer mitmachen will, kann sich bei Chorleiterin Sabine Fahlberg unter Telefon 033368 70072 anmelden.