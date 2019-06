Derby-Kracher im Pokalfinale

Gunnar Reblin

Fehrbellin (moz) Ihren Pokalritt auf dem heimischen Grün wollen die Kreisliga-Fußballer des SV 90 Fehrbellin heute Abend krönen. Sie genießen nämlich einmal mehr Heimrecht, und dies schon seit der erste Pokalminute (siehe Weg ins Finale).

Der Heimvorteil im Rücken soll den Underdog Flügel verleihen. Denn als klarer Favorit geht der amtierende Kreisoberliga-Meister und Aufsteiger zu Landesklasse, der Langener SV, ins Rennen. Das sieht auch LSV-Coach Silvano Fiore so: "Uns ist absolut bewusst, dass wir auf dem Papier der Favorit sind. Das haben wir uns auch erarbeitet. Jedoch muss man speziell bei solch einem Finale beachten, dass Fehrbellin zu Hause spielt und somit für mich die offizielle Underdog-Rolle ohne Druck abgeschüttelt hat." Fiore weiter: "Sie spielen in ihrem Wohnzimmer, und ihre Fans werden sie mit Sicherheit nach vorne pushen. Nun müssen auch sie aamit leben, zu Hause Druck zu haben und das Finale gewinnen zu müssen."

Fehrbellins Organisationswunder Matthias Loewe, der im Vorfeld im Sinne von "Wir wollen ein würdiger Gastgebers dieses Finals sein" alle Hände voll zu tun hatte, hofft auf bis zu 700 Fans. Loewe: "Das wäre doch eine prima Kulisse. Da würden sich alle drüber freuen."

Rätsel Stadionname gelöst

Besucher und Fußballer bilden heute demnach eine Einheit. Und das in einem Stadion, dessen Namen vielen gar nicht bekannt ist. Der offizielle Namen lautet nämlich: "Sportplatz Oldrich Novak Fehrbellin." Doch woher kommt dieser Name? Ganz genau, konnte darüber Klaus-Dieter Scholz, der ehemalige Vereinschef Auskunft geben. "Oldrich Novak war der Bürgermeister der tschechischen Stadt Mestec Králové" (zu deutsch: die Königstadt, heutzutage leben dort knapp 3000 Einwohner, d. Red). Die Namensgebung gehe auf die DDR-Zeiten zurück, da hieß der Verein noch BSG Fortschritt Fehrbellin (von 1949 bis 1990). Damals hatten alle Orte eine oder gar mehrere Städtepartnerschaften. Scholz weiter: "Mestec Králové war Partnerstadt der Fehrbelliner Fußballer. Damals, 1975, war Leo Kikel Bürgermeister der Stadt Fehrbellin, und der hatte tschechische Wurzeln. So kam die Partnerschaft zustande." Ab dieser Zeit gab wechselseitig Besuche zwischen den Fußballern aus der Rhinstadt und denen aus Mestec Králové. Scholz: "Nach dem Stadionbau von 1982 bis 1984 gab es die gemeinsame Idee, das Stadion nach Oldrich Novak zu benennen." Er schiebt sogleich nach: "Da gab es auch keine Widerstände." Leider seien die Kontakte nach Mestec Králové nach der Wende eingeschlafen", so Scholz.

Der ehemalige Vereinschef und Abteilungsleiter Fußball (1975 bis 1993) hofft auf ein "schönes Pokalendspiel. Matthias Loewe, heute Fehrbellins Macher, schlägt in dieselbe Kerbe und freut sich auf ein "schönes, friedliches Pokalfinale". Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Möge der Pott in Fehrbellin bleiben." Der SV 90 stellt eine umfangreiche Versorgung für die Besucher sicher. Dazu zählen zwei zusätzliche Bierwagen und ein üppig belegter Grill. Loewe: "Wir haben sogar extra Bänke organisiert, dass vor allem die älteren Besucher auch Sitzmöglichkeiten haben." Bei Temperaturen um die 25 Grad steht allen ein lauschiger Sommerabend bevor. Ins Schwitzen dürften da vor allem die Kicker auf dem Rasen kommen.

Trotz der Hitze haben sich die Langener akribisch auf das Finale vorbereitet. Trainer Fiore: "Wir sind bestens vorbereitet und haben das Training ganz normal fortgesetzt. Auch bei der Hitze waren die Jungs sehr eifrig dabei." Langen reist mit voller Kapelle an. "Wir sind Meister und Aufsteiger und werden auch so in das Spiel gehen. Zu verlieren haben wir nichts, wir können nur gewinnen – und zwar das Double. Das wäre unbeschreiblich", so Fiore.

Sein Gegenüber, Ronald Schubert, hat sich mit seinen Schützlingen "einen Plan zurechtgelegt. Wir wollen den Heimvorteil nutzen, und auch die Chance, als Außenseiter zu überraschen." Für ihn zählt, von der ersten Minute an voll dagegenzuhalten. "Langens Stärken sind uns bekannt. Das wird eine harte Nuss." Schubert geht davon aus, dass "die Bude brennt. Ein Stadtderby im Finale – besser geht es nicht." Ob eine große eher hemmend, statt beflügelnd bei seinen Männern wirkt, davon lässt sich Schubert selbst überraschend. "Ein bisschen Muffensausen wird bei dem einen oder anderen schon dabei sein." Gerade die Erfahrenen dürften damit besser zurechtkommen. Eine davon ist Heiko Schönknecht, "der zum Glükl mitspielen darf", freut sich Schubert. Der lange Verteidiger hatten im letzten Saisonspiel in Rheinsberg die Rote Karte gesehen, wurde, nachdem er sich nach dem Abpfiff umgehend bei Schiri Carsten Grothe (Lindow) entschuldigte, von Staffelleiter André Ballast nur mit einer Zeit- statt einer Spielstrafe belegt. Ballast ließ, ob Schönknechts Chance beraubt, an einem Finale mitwirken zu können, viele Milde walten. Schubert: "Da sind wir auch sehr dankbar." Mit Dennis Bohm (Knie) und Lucas Henkel (Knöchel) fallen jedoch zwei Stammkräfte aus.