Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Um das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Mühlenbecker Land bewerben sich zwei Männer. Neben Amtsinhaber Filippo Smaldino (SPD) tritt der Schönfließer Ortsvorsteher Mario Müller (CDU) am 1. September an. Das bestätigte Wahlleiterin Angela Müller, nachdem am Donnerstagmittag die Bewerbungsfrist endete. Der Wahlausschuss trifft sich am Montag um 17 Uhr im Rathaus, um die eingereichten Unterlagen der Kandidaten zu prüfen.