THW Frankfurt in der Lieberoser Heide

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Neben dem Feuer in Ziltendorf hält auch der Waldbrand in der Lieberoser Heide Brandenburg weiter in Atem. Bereits seit Dienstag unterstützt dort die Ortsgruppe des Technischen Hilfswerkes aus Frankfurt die Arbeit der Feuerwehren mit Personal und Technik.

So sind unter anderem Kräfte der Fachgruppe Räumen vor Ort, "um Wege im Wald zu schaffen, damit die Feuerwehren durchkommen", berichtet der Orts- und Regionalbeauftragte Mark Langhammer. Darüber hinaus unterstützen THW-Kräfte der Fachgruppe Führung und Kommunikation die Einsatzleitung. Sie koordiniert die Arbeit der mehr als 120 THW-Männer und -Frauen aus Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt, die derzeit in der Lieberoser Heide eingesetzt sind. In der Nacht zu Donnerstag hatten zwei Einsatzkräfte des Frankfurter Zugtrupps die Einsatzleitung inne. Bis heute morgen stand zudem ein Fachberater als Verbindungsperson des THW der Einsatzleitung von Katastrophenschutz und der Feuerwehr beratend zur Seite.

"Ein Einsatzende ist bisher nicht in Sicht", heißt es auf der Seite des Ortsvereins. Man bereite sich auf weitere Einsätze vor – auch in Wiesenau bzw. Ziltendorf, "Wenn unsere Aufgaben hier erledigt sind und wir dort gebraucht werden", sagt Mark Langhammer.

Der Waldbrand in der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus war am Montagmorgen ausgebrochen. Zuletzt konnte der Feuerwehr eine weitere Ausbreitung des Feuers zwar verhindern, doch noch immer brennen rund 100 Hektar Wald. Das Gebiet ist zum Teil munitionsbelastet.