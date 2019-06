Spundwände für die neue Brücke

Ines Weber-Rath

Alt Zeschdorf (MOZ) Nach rund dreiwöchiger Pause sind die Arbeiten zum Ersatzneubau der Brücke am Neuen Damm in Alt Zeschdorf fortgesetzt worden. Die Bauleute der Lebuser Firma Buckler Tief- und Brückenbau mussten warten, bis die Spundwände für die Brücke geliefert wurden. Der rund 450 000 Euro teure Neubau, den das Land mit 350 000 Euro fördert, musste seit zwei Jahren immer wieder verschoben werden. Im Lebuser Bauamt rechnet man mit der Fertigstellung im September. Der Verkehr in Richtung Hohenjesar wird über die Straße Am Seeberg umgeleitet. Auf der schmalen Gemeindestraße werde es beim Begegnungsverkehr mit Lkw gefährlich, berichtete Gemeindevertreterin Nadine Buchholz.