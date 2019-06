Rasant steigende Zahl von Wohnmobilen

Teja Banzhaf

Angermünde (Freier Autor) Wohnmobile boomen: Um 45 794 ist deren Zahl von 2018 auf 2019 in Deutschland angestiegen. Insgesamt 532 687 waren es nach der letzten Bestandsaufnahme des Kraftfahrt-Bundesamtes. In der Uckermark zeigt sich dieser Trend ebenso. 422 Ferienhäuser auf Rädern sind im Kreis registriert. Das ist neuer Rekord. Von 2011 bis heute wuchs der Bestand um 216 Exemplare. Das ist Platz 361 in der Wohnmobil-Bundesliga, wenn die Zahl der Wohnmobile pro 1000 Einwohnern als Maßstab genommen wird.

Die Werbung verspricht Freiheit und Abenteuer, die Realität verspricht auf Google 4037 Stellplätze allein in Deutschland. Werden die auf Campingplätzen dazugenommen, sind es deutlich mehr.

Wohnmobile sind ausgesprochen nachhaltig, weil sie lange halten. Nur wenige dieser Fahrzeuge werden ausgemustert. Deswegen zittern Eigentümer auch vor Fahrverboten, weil die allermeisten einen schon älteren Diesel unter der Haube haben.

Ferienhäuser auf Räder sind so begehrt, dass es vergleichsweise wenig Gebrauchtangebote auf Internetplattformen gibt.

Geschäftsführer Daniel Onggowinarso vom Caravaning Industrie Verband (CIVD) nennt die Menschen über 50 als die wichtigste Zielgruppe der Branche. Die wächst derzeit (und zwar auch mächtig der Rente entgegen, was zusätzliche Freizeit eröffnet). Gleichzeitig stellt die Branche einen Outdoor-Trend bei jüngeren Familien fest. Außerdem sind auch Wohnwagen im Kommen.

Ein hoher Wohnmobilbestand gilt als ein Indiz für eine kaufkräftige Bevölkerung. Die Fahrzeuge sind in der Regel als Dritt- oder Zweitwagen weiterhin Nischenprodukte. Im Kreis Uckermark kommen rund 3,5 Wohnmobile auf 1000 Einwohner.

Den Bedarf an zusätzlichen Stellflächen haben Touristiker in der Region längst erkannt. Denn gerade solche Naturlandschaften werden von den reisenden Urlaubern gern mit dem eigenen Ferienhaus aufgesucht.