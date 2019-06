Seelower Gedenkstätte ist Großbaustelle

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Nichts ist im Funktionsgebäude der Seelower Gedenkstätte so, wie es die Besucher bisher kannten. Seit Januar ist es Großbaustelle. 1972 war das Gebäude errichtet worden. Es wurde immer wieder gemalert und repariert. Nötig jedoch war eine Generalsanierung. Der Kreis als Träger der Einrichtung kämpfte lange um eine Förderung. Im vergangenen Jahr wurden Mittel über Leader bewilligt. Insgesamt 1,4 Millionen Euro kommen aus dem europäischen Förderprogramm. Auf 1,89 Millionen Euro sind die Gesamtkosten beziffert. Die Differenz sichert der Kreis aus seinem Haushalt.

Veränderte Raumaufteilung

"Die Raumaufteilung wird komplett verändert", erklärt Karola Hundertmark vom Bauamt der Kreisverwaltung. Im Untergeschoss, zu dem man direkt vom Parkplatz aus gelangt, entsteht ein neuer Vorführsaal. Die Balkone auf der anderen Hausseite sind bereits abgerissen, ebenso der einstige Hauptzugang von der Straße aus. Dort wird das Terrain angeglichen, so dass Besucher künftig ebenerdig ins Gebäude kommen. Im Bereich der einstigen Balkone wird ein behindertengerechter langer Übergang zum Museum selbst gebaut.

Im Obergeschoss ist künftig Platz für ein Lesearchiv und die Mitarbeiter. Es werden Seminarräume geschaffen und Platz für kleinere Ausstellungen. "Die Bauleute liegen im Zeitplan und leisten gute Arbeit", lobt Holger Werner, Baubetreuer seitens des kreislichen Bauamtes. 16 Lose wurden vergeben, vor allem an Firmen der Region. "Allerdings noch nicht alle", schränkt Werner ein. Denn ehe die Arbeiten im Außenbereich beginnen können, müssen die rund um und am Gebäude erledigt sein.

Derzeit sind innen die Elektriker am Werken. Die Trockenbauer haben bereits Wände herausgerissen und neue gestellt, eine neue Heizung und Beleuchtung installiert, Akustikdecken sowie neue Fenster eingebaut und die sanitären Anlagen komplett erneuert. Der erste Fassadenanstrich ist auch bereits erfolgt. Dabei folge man einem Farbkonzept von Grau und Weiß, erklärt Werner. Sind alle Arbeiten geschafft, kommt ein zweiter Anstrich.

Außenbereich wird erneuert

Recht umfangreich werden die Arbeiten im Außenbereich. Einer der Obelisken (derzeit direkt am Funktionsgebäude) wird wieder dorthin versetzt, wo er ursprünglich stand – an den Aufgang zum Gräberfeld. Die gesamte Freifläche erhält neue befahrbare Platten. Dafür müssen auch die Militärfahrzeuge bewegt werden. Auffälligste Veränderung wird ein Steg sein, der neben dem asphaltierten Aufgang zum Denkmal auf Stahlstützen steht. "Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer sollen so künftig unkompliziert nach oben gelangen", erklärt Karola Hundertmark.

Kreissprecher Thomas Berendt kündigt an, dass im Herbst die linke Baumreihe dieses Aufganges gefällt wird, um Platzfreiheit zu schaffen. "Natürlich werden neue Bäume gepflanzt", versichert er. Das Gebäude selbst soll bis Jahresende saniert sein. In welchen Etappen es außen weitergeht, sei noch nicht entschieden. Denn im April 2020 gibt es anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes mehrere Veranstaltungen an der Gedenkstätte. Das sei im Vorfeld zu koordinieren.