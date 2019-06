Oder-Havel-Kanal wird wieder gesperrt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Aus Sicherheitsgründen muss der Oder-Havel-Kanal im Bereich der beiden Bombenverdachtspunkte am Treidelweg am heutigen Freitag von 7 bis 17 Uhr und am Sonnabend von 7 bis 14 Uhr erneut gesperrt werden. Die Sperrung ist erforderlich, weil dann vor Ort Brunnenbauarbeiten zur Grundwasserabsenkung stattfinden.

Wie bereits mehrfach berichtet, befinden sich auf einem Grundstück am Treidelweg südlich der Kanalbrücke zwei Bombenverdachtspunkte. Nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist die Gefahr groß, dass es sich dabei um 500-Kilo-Bomben mit chemischen Langzeitzündern handeln dürfte. Deshalb sind die Vorsichtsmaßnahmen auch besonders umfangreich, wie die Containerwand am Kanal und die Strohwand auf der Kanalbrücke zeigen. Beide dienen als Splitterschutz, sollte ein Blindgänger plötzlich detonieren.

Die Schifffahrt ist abgesehen von den genannten Sperrzeiten montags bis donnerstags vor 7 Uhr und nach 17 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen eingeschränkt möglich. Passieren dürfen dann nur motorisierte Schiffe mit höchstens sechs km/h. Alle Personen an Bord müssen sich dabei unter Deck aufhalten.