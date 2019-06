Eberswalder Powerfrau holt EM-Titel

Britta Gallrein

Frauenau (MOZ) Die Eberswalderin Nicole Kegeler ist offiziell die stärkste Frau der Altersklasse 35-39 in Europa. Die Erzieherin holte sich den Europameistertitel im Powerlifting in der Disziplin Einzelbankdrücken des Verbandes WUAP im bayrischen Frauenau. "Es war der spannendste Wettkampf, den ich je erleben durfte", berichtet die Barnimerin. "Ich werde ihn lange in Erinnerung behalten."

Gegnerin legte stark vor

Eine ihrer Gegnerinnen, Andrea Siebert, startete mit 85 Kilo in ihrem ersten Versuch. Da der Weltrekord bei 92,5 Kilo lag, wagte sich die Barnimerin gleich an ein Startgewicht von 93 Kilo, um sich diesen Rekord zu holen.

Siebert konterte im zweiten Versuch mit 95 Kilo. "Da wurde mir bewusst: Das wird ein harter Kampf zwischen uns", so Nicole Kegeler. Die Antwort der 63 Kilo leichten Eberswalderin: 95,5 Kilo.

Im dritten Versuch legte die Konkurrentin mit 100 Kilo ordentlich vor. "Ich wusste, wenn ich den Titel haben will, dann muss ich jetzt kämpfen", so Nicole Kegeler. Und das tat sie. Sie ließ sich 100,5 Kilo auf die Hanteln packen. Die Anspannung war in der ganzen Wettkampfstätte zu spüren. Alle hielten die Luft an, als die zierliche Eberswalderin das Podest betrat und sich auf die Bank legte. Mit viel Spannung, Konzentration und Adrenalin bewältigte sie auch dieses Gewicht ohne Probleme und holte sich den Titel.

Pokal geht in die Waldstadt

"Ich konnte es gar nicht so richtig glauben", freut sich die frisch gebackene Europameisterin. "Mir war wichtig, sie zu schlagen, denn sie kam vor dem Wettkamf zu mir und erklärte mir, sie werde mich besiegen. Doch die Rechnung ging nicht auf. Der Pokal kam mit nach Eberswalde", freute sich Nicole Kegeler, die vom Präsidium des Vereins sowie dem Europameister in der Teenagerklasse, Nils Biermordt, perfekt betreut wurde. "Ihnen habe ich den Titel zu verdanken", erklärte sie.