Schulpartnerschaft mit Debno erneuert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Ein Kochbuch mit Rezepten typischer deutscher und polnischer Gerichte, in beiden Sprachen und mit Bildern dargestellt, ist eines der Ergebnisse der deutsch-polnischen Schulpartnerschaft zwischen der Strausberger Anne-Frank-Oberschule und dem Arkady-Fiedler-Gymnasium in Debno, Strausbergs polnischer Partnerstadt. Zwei kochtechnisch versierte Frauen vom Jugendsozialverbund haben mit den am Projekt beteiligten Schülern beider Einrichtungen alle Rezepte gekocht. "Es hat allen Teilnehmern gemundet, das können Sie glauben", sagt die Leiterin der Oberschule, Annegret Ortner.

Sie hatte nach der Verabschiedung von Karin Schattel zunächst kommissarisch die Leitung übernommen, jetzt ist sie amtlich eingesetzt. So ähnlich verhält es sich im Arkady-Fiedler-Gymnasium Debno: Dort führt Magdalena Uminska die Einrichtung. Wohin sie sich weiterentwickelt, ist aber noch nicht klar, denn im Nachbarland läuft gerade eine Bildungsreform der Regierung. "Gymnasien sind in Polen bisher keine zum Abitur führenden Schulen, sondern gehen bis zur 9. Klasse, so haben wir gute Parallelen und Vergleichbarkeit", gibt Annegret Ortner einen Einblick. Mit der jetzt erneuerten Schulpartnerschaft, unterzeichnet im Beisein von Bürgermeisterin Elke Stadeler und der Chefin des Jugendsozialverbundes (JSV), Heidemarie Schulze, haben die Direktorinnen die Weichen auf eine Fortsetzung der Beziehungen gestellt.

Da passt es auch ideal, dass die Strausberger Oberschule im neuen Schuljahr erstmals als zweite Fremdsprache Polnisch anbieten kann. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Magdalena Ludewig eine polnische Muttersprachlerin als Lehrkraft im Team haben, die natürlich bei unseren gemeinsamen Projekten auch dolmetscht", erzählt Annegret Ortner. Pläne für das neue Schuljahr haben sie schon geschmiedet: ein Volleyballturnier in Debno, ein Kochduell und einen Talentewettstreit in Strausberg.

Verein hilft Schule

Wechselseitig gibt es Lehrerfortbildungen. Organisatorisch werden die Vorhaben vom Jugendsozialverbund unterstützt, der auch bei der Fördermittelbeschaffung hilft. Der Verein ist mit der Schulsozialarbeit in der Anne-Frank-Oberschule seit Jahren fest verankert. Und auch die Stadt fördert die Partnerschaft. "Uns ist wichtig, dass die Schüler beider Länder gemeinsame schöne Erlebnisse haben. Wir merken, dass sie dabei Ressentiments abbauen", sagt Annegret Ortner.