Volkswagen will mit WeShare sein Image rein waschen

Neue Mobilitätsanbieter und der ländliche Raum

Sharing-Angebote werden in Metropolen genutzt, in den großen Städten. Das wird in absehbarer Zeit auch so bleiben, machen die VW-Chefs deutlich. Die ländlichen Regionen sind und bleiben Hoheitsgebiet des privaten Autos. "Bisher hat noch kein Sharing-Anbieter ein Rezept gefunden, im ländlichen Raum wirtschaftlich zu sein", erläutert VW-Markenvorstand Senger. Erst wenn Privatfahrzeuge als Sharing-Modelle immer mehr genutzt werden, könnten auch große Automobilkonzerne nachziehen und in die ländlichen Räume gehen. Vorher aber nicht, macht Senger deutlich. Denn es würde sich finanziell nicht lohnen. ⇥dot