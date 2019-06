Bürgerstiftung sucht weitere Mitglieder

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Wenn Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke um etwas bittet, erntet er zumeist Zuspruch. So war es auch bei Laesickes Brief, den er als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Oranienburger Bürgerstiftung kürzlich an 50 Persönlichkeiten in der Stadt verschickte. Sein Appell: "Werden Sie ein Teil der Bürgerstiftung und ermöglichen Sie mit Ihrem Beitrag, dort zu helfen, wo Unterstützung bitter nötig ist."

Dem Charme des Laesicke-Schreibens könne man sich nicht entziehen, findet Laesickes einstiger Referent Björn Lüttmann. Der jetzige Landtagsabgeordnete hatte sich schon länger überlegt, Zustifter der Bürgerstiftung Oranienburg zu werden. "Jetzt bin ich es", freut sich Lüttmann. Auch die Sachsenhausener Unternehmerin Heike Bergmann sagte zu, "weil ich hier helfen und einen Beitrag für die städtische Gemeinschaft leisten kann". "Obwohl ich kein Oranienburger bin, ist mir die Kreisstadt sehr ans Herz gewachsen und deswegen bin ich gern dabei", sagt Philipp Gall, Leiter des Regionalcenters Oberhavel der IHK Potsdam.

Neben Heike Bergmann, Philipp Gall und Björn Lüttmann sind auch Wieland Förster, Matthias Hennig, Martin Schrödl und Torsten Eichholz der Bitte Laesickes gefolgt und Zustifter (also vollwertiges Mitglied) der Bürgerstiftung Oranienburg geworden. Immerhin 14 Prozent der angeschriebenen Persönlichkeiten hat Laesicke damit schon für die Bürgerstiftung Oranienburg gewinnen können. Für den Anfang keine schlechte Quote. Mit ihren einmaligen Beiträgen von jeweils 500 Euro mehren sie das Stiftungsvermögen, das inzwischen rund 100 000 Euro beträgt.

Dieses Geld darf allerdings nicht angetastet werden. Die Bürgerstiftung Oranienburg hilft mit den Erträgen dieses Kapitalstocks und mit Spenden, die sie zusätzlich einwirbt, etwa bei Benefizkonzerten. "Da die Zinsen gegenwärtig nicht gerade üppig sprudeln, suchen wir weitere Zustifter, die mit ihrem Beitrag das Kapital vergrößern, um damit letztlich auch mehr Erträge zu erwirtschaften", sagt Laesicke. Deshalb seien noch mehr Mitglieder in der Oranienburger Bürgerstiftung herzlich willkommen.

Die erste Solidargemeinschaft, in der sich gegenseitig geholfen werde, sei die Familie. Die zweite seien die Stadt und ihre Bürger, ist Laesicke als "Vater" der Oranienburger Bürgerstiftung überzeugt. Was für viele Menschen Selbstverständlichkeiten seien, blieben für andere unerreichbare Träume. "Da wollen wir ansetzen und helfen", sagt der Altbürgermeister. So habe etwa das Bürgerstiftungsprojekt "Kinderträume" mit Zuwendungen einkommensschwachen Familien geholfen, deren begabten Kindern das Erlernen eines Musikinstruments zu ermöglichen.

Das Projekt "Seniorenfreude" sorgte dafür, dass einsamen alten Menschen mit einer minimalen Rente ermöglicht wurde, an Konzerten teilzunehmen, die sie sich sonst nicht hätten leisten können. Außerdem kann über einen Fonds der Bürgerstiftung konkret die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Germendorf gefördert werden.

"Wir würden uns auch über nicht materielle Hilfeleistungen freuen, mit denen unsere bürgerschaftlichen Projekte unterstützt werden können", sagt Hans-Joachim Laesicke. Dabei denkt er zum Beispiel an einen "Fahrdienst", um Senioren zu einem Konzert der Bürgerstiftung zu befördern und sie danach wieder nach Haus zu bringen.

Schließlich lobt die Bürgerstiftung Oranienburg jährlich den Stiftungspreis in Höhe von 2 000 Euro aus. Das Geld kann für ein wohltätiges Projekt oder auch für mehrere in Oranienburg vergeben werden. Bewerbungen für den Bürgerstiftungspreis 2019 sind noch bis zum 31. Juli möglich. Das Bewerbungsformular gibt es auf der Homepage der Bürgerstiftung Oranienburg.www. buergerstiftung-oranienburg.de