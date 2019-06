Abgeseilt am Monument der Nationen

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der zur Eröffnung der Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen 1961 errichtete Obelisk auf dem früheren KZ-Gelände wurde einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Zwei Industriekletterer der Firma 3Ker Ras Group seilten sich dazu von der Plattform in 40 Metern Höhe ab.

Der Turm ist im Innern über eine Stiege nach oben begehbar. Die Männer nutzten den Ausblick von der Spitze in der Pause für eigene Fotos. Doch vor allem hatten sie einen Tag lang damit zu tun, die auf den drei Seiten angebrachten Dreiecke zu überprüfen. Einzeln wurden die aus Dreiecken zusammengesetzten Embleme mit Hammern abgeklopft. Dabei fielen schadhafte Teile herab, die von Andreas Zimnik, dem Leiter des Depots der Gedenkstätte, eingesammelt und gesichert wurden. "Im Depot befinden sich auch weitere Originalsteine", sagte Stiftungssprecher Horst Seferens. Ein Stein ist auch im Museum der Gedenkstätte zu sehen.

Monumentale Symbolik

Die pro Seite jeweils 18 Dreiecke symbolisieren 18 kommunistische Staaten und ihre Widerstandskämpfer und späteren Befreier vom Nationalsozialismus. Der als "Monument der Nationen" bezeichnete Obelisk war der weithin sichtbare Mittelpunkt auf dem Platz der Massendemonstrationen. Er steht genau in der Mittelachse des früheren Lagers. "Hier sollten die Besucher in Massendemonstrationen zum Ausdruck bringen, dass sie die empfangenen Lehren begriffen und verinnerlicht hatten", heißt es in einer Beschreibung. Die Dreiecke erinnern zugleich an die roten Winkel, mit denen politische Gefangene, meist Kommunisten, von Nationalsozialisten gekennzeichnet wurden.

Hergestellt wurden die Keramikdreiecke einst in den Werkstätten von Hedwig Bollhagen in Marwitz. Mehrere kleinere Dreiecke bilden jeweils ein großes Dreieck, das in den Beton des Obelisken eingelassen ist. Durch unterschiedliche Höhe entstehen Konturen. In einer Architekturbeschreibung wird die Symbolik des Turms erklärt. Die konkave Krümmung des sich nach oben verjüngenden Turms sorge trotz der Monumentalität für plastische Energie und Dynamik. Das sei zugleich eine Modernisierung früherer Monumentalarchitektur, die immer auch didaktische Ziele verfolgte. Der Obelisk sollte den Widerstandskampf und die Befreiung vom Nationalsozialismus zugleich symbolisieren. Eine steinerne Figurengruppe vervollständigt dieses Bild.