Neue Gemeindeverteter in Rietz-Neuendorf

Larissa Benz

Rietz-Neuendorf (MOZ) Bei der jüngsten Rietz-Neuendorfer Gemeindevertretersitzung wurden die neuen Mitglieder im Hauptausschuss gewählt. In der geheimen Wahl wurde kurzerhand die Küche im Rietz-Neuendorfer Rathaus zum Wahllokal umfunktioniert.

In den Ausschuss gewählt wurden Günter Poeschke, Claudia Schmidt, Hartmut Kuchenbecker, Thomas Fischer, Oliver Radzio und Caroline Bartsch. Die sechs Stellvertreter werden in der nächsten Gemeindevertretersitzung bestimmt, da nicht genug Abgeordnete anwesend waren.

Als Vertreter der Gemeinde Rietz-Neuendorf im Wasser- und Bodenverband "Mittlere Spree" wurde nach Vorschlag von Bettina Züge Hartmut Noppe wiedergewählt. Als Vertreter der Gemeinde im Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree" wurde Alexander Wulff bestimmt. Sein Stellvertreter wurde Wilfried Perlitz.

Einige junge Mitglieder

In der Sitzung wurden außerdem die neu gewählten Mitglieder der Gemeindevertretung begrüßt: Thomas Fischer (B90/Die Grünen), Caroline Bartsch (Bauern-Jäger-Angler), Mario Kiesow, Hartmut Kuchenbecker, Oliver Radzio (CDU) und Johannes Jaroschinski (Bauern-Jäger-Angler). Neu in der Gemeindevertretung ist auch Ralf Moede, er war bei der Sitzung allerdings nicht anwesend. "Ich freue mich, dass wir jetzt so viele junge Leute in der Gemeindevertretung haben", sagte Hartmut Kuchenbecker angesichts von einigen neuen Mitgliedern unter 40 Jahren.

Nach den konstituierenden Ortsbeiratssitzungen der Gemeinde stehen mittlerweile auch die neuen Ortsvorsteher der Rietz-Neuendorfer Ortsteile fest: Christian Janz (Ahrensdorf), Claudia Schmidt (Alt Golm), Cornelia Stotz (Behrensdorf), Bernd Schubert (Birkholz), Reinhard Grundemann (Buckow), Manuela Schulze (Drahendorf), Mario Kiesow (Glienicke), Anne-Kathrin Hartmann (Görzig), Hartmut Kiesewetter (Groß Rietz), Hartmut Kuchenbecker (Herzberg), Christian Janz (Neubrück), Knut Lehmann (Pfaffendorf), Hartmut Kurz (Sauen), Anja Döring (Wilmersdorf).