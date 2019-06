Ausfahrt der Lebensretter

Wie alles am 14. Juni 2008 begann...

Die 1. Asklepios-­Blutsbrüdertour wurde am Sonnabend gestartet. 80 Fahrer auf ihren Maschinen unternahmen eine Ausfahrt in die schöne Landschaft der Uckermark. Es war schon eine dröhnende Angelegenheit, als sich die blitzenden Motorräder am Patientengarten in Bewegung setzten. Eine tolle Sache, Bikertour mit anschließender Blutspende zu verbinden. "Alles war bestens organisiert und der Spaß kam auch nicht zu kurz", erzählte Steffen May aus Schwedt nach der Fahrt.

"Nach dem Regen am Freitag hatte ich eine unruhige Nacht", gestand Michael Jürgensen, Geschäftsführer des Asklepios Klinikums Uckermark. "Ich freue ich mich, dass so viele Leute gekommen sind und die dann auch noch bereit sind, Blut zu spenden. Ich schätze die Solidarität der Motorradfahrer sehr." 46 Männer und Frauen reihten sich schließlich ein in die Schlange zum Blutspenden, 33 durften spenden ... ⇥dir