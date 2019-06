Einladung für Stadtverordnete

Simone Weber

Rathenow "Rathenow muss eine für Radfahrer, aber auch für Fußgänger freundlichere Stadt werden", meint Jens Gericke. "Dazu muss die Infrastruktur in der Stadt verbessert werden. Ich wünsche mir bessere und sinnvoll geführte Radwege, aber auch mehr Zebrastreifen für Fußgänger."

Der Rathenower Radfan aus Überzeugung nutzte kürzlich die konstituierende Sitzung der Stadtverordneten, um die neu gewählten Vertreter für das genannte Thema zu sensibilisieren. Gericke hat die Mandatsträger zu einer kleinen Tour durch Rathenow eingeladen, um die Situation aus der Radfahrer-Perspektive aufmerksamer wahrzunehmen und besonders kritische Stellen im Stadtgebiet aufzuzeigen. Gefahren werden soll an diesem Sonntag.

"Mir geht es dabei nicht einmal speziell um die Kreisverkehre. Darüber wurde in der Stadt schon sehr viel diskutiert", sagt der Radfan. "Wichtiger sind mir Radwege, die intakt und an die Verkehrssituation angepasst sind", sagt der 41-Jährige. Als ein negatives Beispiel führt er die Radwege in der Fehrbelliner Straße an. Positiv hervor hebt er das Radwegesystem außerhalb der Kreisstadt, das aus seiner Sicht grundsätzlich sehr gut sei.

Auch wenn sich in diesem Jahrzehnt in der Stadtentwicklung einiges zum Positiven verändert hat, ist Rathenow wie viele andere deutsche Städte, von der Infrastruktur eher an den Autoverkehr der Straßen angepasst. Der Familienvater zweier Kinder lebte 15 Jahre lang in Berlin, bevor er vor zirka fünf Jahren in seine Geburtsstadt Rathenow zurückkehrte. "In Berlin bin ich jeden Tag rund 30 Kilometer mit dem Rad in der Stadt unterwegs gewesen und erlaube mir aus dieser Erfahrung ein Urteil über ein gutes Radwegenetz und die Bedürfnisse von Radfahrern", sagt Jens Gericke mit einem mit einem Blick "von außen" auf die Stadt. "In den fünf Jahren, die ich wieder in Rathenow lebe, hat sich an der Situation für Radfahrer nicht verbessert."

Jens Gericke würde sich auch wünschen, wenn Rathenow Städten wie Brandenburg/Havel, Neuruppin oder Potsdam folgt und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Kommune" wird, um eine Entwicklung in diesen Bereich voranzubringen.

Die Stadtverordneten zeigten sich, wie beispielsweise Marcel Böttger, der Jens Gericke für das Thematisieren des Problems innerhalb der Bürgerfragestunde dankte, grundsätzlich aufgeschlossen. Um sich ein Bild zu verschaffen, gibt die angebotene Radtour sicher eine gute Gelegenheit. Die fünf Kilometer lange Radtour mit den Stadtverordneten startet um 10.00 Uhr am Platz der Freiheit.