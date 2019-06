Nur ein Kandidat tritt an

Manuela Bohm

Milower Land (MOZ) Am Tag der Landtagswahlen in Brandenburg, 1. September, stehen auch Wahlen hauptamtlicher Bürgermeister an. So auch in der Gemeinde Milower Land. Hier lenkt seit Dezember 2011 Felix Menzel (SPD) die Geschicke in der Verwaltung. Zur anstehenden Wahl hat die SPD den 34-Jährigen erneut nominiert.

Ein weiterer Kandidat aus der Gemeinde musste, ehe er kandidieren hätte können, Unterstützer-Unterschriften sammeln. Die Anzahl richtet sich nach der Einwohnerzahl. Manfred Grube konnte 18 Unterschriften im vorgegebenen Zeitraum sammeln; gebraucht hätte er 32. Der am kommenden Dienstag, 2. Juli, tagende Wahlausschuss wird so wohl den Vorschlag nicht zulassen können, heißt es aus der Verwaltung der Gemeinde.

Daher werden die Bürger im Milower Land am 1. September darüber befinden, ob ihr bisheriger Bürgermeister seine Aufgaben in ihrem Interesse erfüllte und sie ihm für weitere acht Jahre das Vertrauen wollen oder nicht.

Zudem wählen im Havelland auch die Bürger in Brieslang, Ketzin und Schönwalde/Glien ihren Bürgermeister neu. Insgesamt sind durch Wahlen am 1. September 29 Bürgermeister-Posten im Land Brandenburg zu besetzen.