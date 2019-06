Geist - Körper - Natur: Dreiklang beim Laufen

rez

Rathenow Der Sommersonnenwendelauf der Laufgruppe Bünger reihte sich ein in die Aktivitäten im Rathenower Jubiläumsjahr, das der markgräflichen Schenkung des Stadtwaldes vor 700. Jahren gewidmet ist. Die Laufgruppe hatte übrigens auch eine Spende dafür geleistet, dass der auf dem Rauhen Berg enthüllte Gedenkstein zuvor eine entsprechende Gravur erhalten konnte. Die Enthüllung hatten der Stadtförster und der Bürgermeister am 18. Juni vorgenommen. Nunmehr gastierte Ronald Seeger bei Büngers, die auf eine vierzigjährige Laufbewegung zurückblicken können.

Daher sollte es am vorigen Sonntag ein Lauffest werden für die gemeldeten 47 Teilnehmer. Der Bürgermeister ging bei ihrer Begrüßung auf die Entstehungsgeschichte des Stadtwaldes ein, durch den der anschließende Lauf über mehrere angebotenen Distanzen führen sollte. In seinem Begrüßungsgedicht lobte Mitorganisator Gerd Last die Verdienste des kommunalen Försters, Thomas Querfurt, und seiner Mitarbeiter, die den Stadtwald durch fleißige Arbeit in ein Idyll der Region und im Brandenburger Land verwandelt hätten.

Die Läufer genossen sodann den Wald als Ort der Ruhe und versuchten den Dreiklang Geist-Körper-Natur herzustellen. Zum Andenken gab es für jeden einen Kugelschreiber mit der Aufschrift: "700 Jahre Rathenower Stadtforst 1319-2019".