Der "Wilde Westen": Cowboys und Indianer in Brück

Linedance bei den Titanen der Rennbahn: Ursprünglich stammt Linedance aus Nordamerika und passt hervorragend zu dem diesjährigen Thema. Das Gefühl des Wilden Westen kehrt für zwei Tage in Brück, bei den "Titanen der Rennbahn", ein. Am 29. Juni um zirka 15.00 Uhr wird es einen Auftritt vieler verschiedener Linedancer Gruppen in der Titanen-Arena geben. Getanzt werden folgende Tänze: Lonely Drum, Chattahoochee, Tush Push, Down on your uppers, Black Coffee (flott), Rockland Better Days. Im separaten Linedance-Bereich finden zwei Workshops für Groß und Klein sowie ein Workshop speziell für Kinder statt. Vor und nach den Workshops bietet D. Jeff freies Tanzen. © Foto: Promo