1. Etappenfahrt zwischen Telegraphenstation

Th. Messerschmidt

Schenkenberg (MOZ) Was klein anfängt, soll ganz groß werden und Deutschland überspannen. Entlang der einstigen Optischen Telegraphenlinie, die in den Jahren 1832 bis 1842 über 62 Stationen die Nachrichtenübermittlung zwischen Berlin und Koblenz ermöglichte, soll ein Radweg entstehen. Der Interessengemeinschaft "Optische Telegraphie in Preußen" schwebt das schon lange vor, weswegen seit 2004 vereinzelt Schilder gesetzt wurden und Radtouren stattgefunden haben. Seit auch im Land Brandenburg das Interesse an der Geschichte und an der Idee entfacht ist, nimmt die Vision immer mehr Formen an. Sympathisanten versuchen Städte und Gemeinden ins Boot zu holen und hoffen, den Telegraphenradweg bis 2022 in Berlin-Brandenburg realisieren zu können. Wie er die Stationen 5 (Glindow) und 6 (Schenkenberg) verbinden würde, offenbarte am 23. Juli 2019 die erste Etappenfahrt. 26 Kilometer lang mit Stopps an Sehenswürdigkeiten entlang des Weges, darunter die Ziegeleiausstellung/Heimatstube Deetz und das Lilienthalmuseum in Derwitz. 14 Radler machten sich dafür in Schenkenberg auf den Weg, verbündeten sich an Haltepunkten mit Gleichgesinnten, genossen Wetter und Route, Imbiss und Kuchen, Geschichte(n) und Visionen – von der etwa 800-Kilometer langen, durchweg beschilderten Zeitreise von Berlin nach Koblenz. Als Pedalritter auf den Spuren der Optischen Telegraphie und dabei die Schönheit der Gegenwart erlebend.