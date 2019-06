Empfehlungen für Wasserratten und Haubentaucher

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Pack die Badehose ein. Das ist in diesen heißen Tagen für viele Einheimische und Urlauber das Motto schlechthin. Und wo kann man das besser ausleben, als rund um Angermünde? Mehr als ein Dutzend Badeseen in unmittelbarer Nähe locken zum Planschen, Schwimmen, Luftmatratzenrennen und Erholen. Und wo ist es am schönsten?

Der größte und wohl beliebteste See ist der Wolletzsee, der kleine verwunschene Buchten und das große bewachte Strandbad bietet. Das ist vor allem für Familien mit Kindern und für junge Leute ideal und bietet einen sauberen Sandstrand mit flach abfallendem Wasser, Spielplatz, Badeinsel, Sprungturm, Beachvolleyballplatz und Bootsverleih. Erstmals kann man sich hier auch SUP-Boards zum Stehpaddeln ausleihen. Die Sanitäranlagen sind veraltet aber relativ sauber. Das Imbissangebot beschränkt sich auf Klassiker wie Pommes, mit 2,50 Euro pro kleine Portion nicht gerade günstig, Burger, Bockwurst, Eis und kalte Getränke. Dafür ist der Eintritt mit 3 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder bis 14 erschwinglich. Zehner- oder Jahreskarten bieten Rabatte. Großer Wermutstropfen sind die Öffnungszeiten. Das Strandbad ist montags und dienstags geschlossen und trotz Ferien nur bis 19 Uhr geöffnet. Vielleicht wäre eine spätere Öffnung zugunsten längerer Öffnungszeiten am Abend günstiger.

Peetzigsee oft proppevoll

Um Öffnungszeiten muss man sich am Bauernsee nicht scheren. Er gehört zu den beliebtesten Badeseen vor allem für Leute aus der Umgebung. Die naturbelassene Badestelle ist etwas für Romantiker. Selten ist es hier überfüllt. Allerdings ist die Badestelle sehr schmal und das Wasser fällt schnell tief ab.

Längst kein Geheimtipp mehr ist der Peetzigsee bei Greiffenberg, der bei schönem Wetter und an den Wochenenden auch mal rappelvoll sein kann, weil ihn auch viele Auswärtige entdeckt haben. Das klare Wasser und der Ausblick auf die idyllische Uferzone entschädigt für den Trubel auf der Liegewiese und an der relativ kleinen Badestelle. Imbiss gibt es im Café "Zum Kirschbaum" in der Nähe.

Eldorado für FKK-Fans

Ein Badeidyll ist der kleine Parsteinsee, der in Herzsprung gleich zwei schöne Badestellen aufweist. Der öffentliche Strand an der Pension bietet eine große Wiese, schattenspendende Bäume und flach abfallendes, sauberes Wasser. Ein Paradies für Freunde der Freikörperkultur ist der benachbarte sehr gepflegte Strand des FKK-Vereins mit Steg, Badeinsel, Trampolin für Kinder, Toiletten und Imbiss. Der Eintritt kostet 2 Euro. Außerdem haben viele Ortsteile ihren eigenen See, ob Kaulsee in Schmiedeberg, Heiliger See in Altkünkendorf oder Haussee in Neukünkendorf. Geheimtipps, die es bleiben sollen.