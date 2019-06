Schwimmer freuen sich über neuen Steg in Beeskow

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Noch ist es relativ ruhig an diesem Vormittag auf dem Camping- und Caravanplatz beim Spreepark in Beeskow. Marlies Seidler sitzt vor dem Rezeptionshäuschen und lächelt freundlich: "Über Pfingsten war hier aber richtig Trubel", erzählt sie. Da habe man sogar Urlauber mit Zelt auf das Gelände bei der Flussbadeanstalt "auslagern" müssen, damit alle Platz haben.

Betreiber des Campingplatzes sowie der Flussbadeanstalt ist weiterhin der Verein Bumerang. "Wir bekommen hier sehr positive Rückmeldungen von den Gästen", erzählt Marlies Seidler. Besonders die Lage des Platzes an der Spree und die kostenlose Nutzung der Flussbadeanstalt würden viele positiv bewerten.

Das bestätigen auch Wolfgang und Hanna Münch aus Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz), die mit ihrem Wohnmobil zwei Tage dort Halt machten: "Die Möglichkeit, dass man hier Kanus ausleihen kann und an der Spree baden kann, fanden wir super", erzählen sie. Die sanitären Anlagen seien sauber, der Platz ruhig und großzügig.

Eine Nacht kostet für Caravans pro Person zehn Euro, für Zeltcamper acht Euro, Kinder unter sechs Jahren sind frei. In dem Preis sei auch Strom und Wassernutzung inklusive, betont Marlies Seidler.

Gäste des Campingplatzes können an der Rezeption oder bei der Flussbadeanstalt Minigolfschläger für den angrenzenden Minigolfplatz und Badmintonschläger ausleihen. "Nicht-Camper müssen ihre Schläger aber an der Total-Tankstelle ausleihen", betont Marlies Seidler. Auch zwei Räder und zwei Kanus stehen zur Verfügung. Wenn die Kapazitäten nicht ausreichen, arbeite man auch eng mit den Kollegen von Albatros Outdoor zusammen, die vom Gelände des Spreeparks aus Kanu-Touren organisieren.

Die Rezeption des Campingplatzes hat in der Saison von Mai bis September von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 20 Uhr geöffnet. Laut Marlies Seidler ist es wünschenswert, wenn Camper vorher ihre Ankunft telefonisch ankündigen.

Neuer Steg für Schwimmer

Der Weg vom Zeltplatz hinunter zur Flussbadeanstalt führt vorbei an den sanitären Anlagen. Rastbänken und einer Feuerstelle. Die beliebte, von einem Rettungsschwimmer überwachte Badestelle ist immer von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Sie hat erst Anfang Juni einen neuen Steg bekommen: "Der kommt bei den Gästen gut an, weil er breiter ist und sie ihn auch als Liegefläche nutzen können", erzählt Sabine Koss vom Verein Bumerang.

Der durch Fördergelder finanzierte Steg besteht aus einem Belag aus einem Holz-Kunststoff-Gemisch. Die Abstände der Bohlen wurden so gewählt, dass eine gute Befahrbarkeit mit Rollstühlen gewährleistet ist. Die Rettungsschwimmer kommen laut Sabine Koss auch in diesem Jahr wieder aus Polen, man habe mit ihnen sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch ein Kiosk gehört zur Badeanstalt, er ist ab 13 Uhr geöffnet und bietet Snacks wie Pommes und Nuggets.

An heißen Tagen sei die Flussbadeanstalt momentan wieder "sehr gut besucht". Sabine Koss betont, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Betreibern der Anlagen und Angeboten im Spreepark, also dem Verein Bumerang, der Spreepark Gesundheits GmbH und Albatros Outdoor "sehr gut harmoniert". Dies sei auch nötig, wenn, wie im Sommer häufig, Touristen und Beeskower den Spreepark "bevölkern": Am Wochenende erwarten wir 16 Caravans, die eine Deutschlandreise unternehmen", erzählt sie. Neben der Flussbadeanstalt liegt die Marina, die Dauerliegeplätze für Boote anbietet. Sie wird, genau wie der Minigolfplatz, das Spreeparkgebäude und die angrenzenden Ferienwohnungen von der Spreepark Gesundheits GmbH betrieben. Für die Boote an den 42 Liegeplätzen ist eine Stromversorgung möglich.

Der Campingplatz und die Flussbadeanstalt sind unter Tel. 0152/08 89 52 90 erreichbar, die Spreepark Gesundheits GmbH (Marina und Ferienwohnung) unter Tel. 0152 23 67 13 17.