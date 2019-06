Aquastop unterm Gullydeckel

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Ein Pilotprojekt vom Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), dem Tochterunternehmen Avakom und der Gemeinde Neuenhagen wurde in dieser Woche gestartet. Im Mittelpunkt des Ganzen stehen etwa 45 Zentimeter hohe, im Durchmesser 68 Zentimeter breite grüne Gebilde. Sie sehen ein wenig aus wie ein Toilettenbecken mit Deckel.

"Das sind sogenannte Aqua-stops", erzählt Umweltingenieurin Doreen Büttner. Sie arbeitet bei der WSE-Tochter, die extra gegründet wurde, um als Mittler zwischen dem WSE und Gemeinden zu fungieren. "Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Neuenhagen haben wir rund 270 Schächte untersucht und in ein Ampelsystem unterteilt", berichtet die junge Frau.

Anlass für die Untersuchung waren die mehrfachen, die Anwohner sehr belastenden Überflutungen im Sommer 2017, als sich zum Beispiel in der Eisenbahnstraße Regen- und Schmutzwasser vermischten und mehrfach Gärten und Häuser von der stinkenden braunen Brühe überflutet wurden.

Der Grund damals: Regenwasser floss durch die Löcher der Gullydeckel in die Schmutzwasserkanäle des WSE. "Mit Hilfe der Aquastops verhindern wir das nun", sagt WSE-Vorarbeiter Stefan Seidel, der mit seinen Kollegen Frank Dittberner und Jens Mehlitz in Neuenhagen 52 dieser grünen Gebilde in bestimmte Schmutzwasserschächte einbauen wird.

Von 270 werden 52 bestückt

"Dafür haben wir dieses Ampelsystem erarbeitet. Also jeden Schacht betrachtet, ob er im Starkregenfall voll läuft oder eher nicht. 52 stehen auf Rot und werden nun in diesen Tagen bestückt", sagt Doreen Büttner. Und erwähnt als Schwerpunkte unter anderen die Mittel- und Andernacher Straße, die Lahn- und die Hauptstraße, aber auch Marien-, Garten- und Eisenbahnstraße.

Da die Schmutzwasserschächte belüftet werden müssen, da sonst eine biogene Betonkorrossion möglich wäre, die Schächte auch weiterhin kontrolliert werden müssen, ist dieser Aquastop genau das, was dies alles ermöglicht. Im Prinzip läuft das Regenwasser durch die Löcher des Gullydeckels in das grüne Gebilde. Darin befindet sich ein Schwimmer. Ist eine bestimmte Wassermenge erreicht, es sind nur wenige Liter, dann hebt sich eine Scheibe und verschließt von unten den Gullydeckel. Das sich im Aquastop befindliche Wasser fließt aus einem Ventil, im Durchmesser nicht größer als ein Strohhalm, langsam ab. Der Deckel senkt sich wieder und der Schmutzwasserschacht wird wieder belüftet. "Ich schätze mal, dass wir damit rund 97 Prozent des Regenwassers aufhalten", sagt Mitarbeiter Frank Dittberner. Es wird also verhindert, dass Schmutzwasser und Regenfluten im Schmutzwasserkanal aufei­nander treffen und wie vor zwei Jahren die Gullydeckel geradezu weggesprengt werden. Geschont werden die Pumpstationen und die Biologie der Kläranlage, die durch die Regenmassen durchei­nander gebracht wurde.

Sünder werden geahndet

Denn das Regenwasser, so sind sich WSE und Gemeinde einig, soll auf dem eigenen Grundstück versickern. Dazu hat Neuenhagen eine Regenwassersatzung erlassen, die es ermöglicht, die Grundstückseigentümer, die sich partout nicht daran halten und Regenwasser weiter auf die Straße bzw. ins Schmutzwassernetz ableiten, zu bestrafen. Im Vorjahr hatte der WSE in mehreren Straße solche Einleit-Sünder entdeckt.