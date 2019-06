Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Auch zwei Wochen nach der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters hängen noch immer die Wahlplakate von Bert Kronenberg (parteilos) im Stadtgebiet.

Am Rande der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung brachte ein Einwohner bereits sein Missfallen gegenüber einem leitenden Mitarbeiter der Stadtverwaltung darüber zum Ausdruck, was allerdings auch schon wieder eine gute Woche her ist. Die Wahl sei längst vorbei, argumentierte er, dass es keinen Sinn mehr mache, die Werbeschilder noch länger hängen zu lassen.