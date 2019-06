Patienten auf dem Land geraten unter Druck

Jörg Kühl

Lieberose (MOZ) Im März hatten es beide angekündigt, jetzt ist es bittere Realität: In der Region schließen gleich zwei Hausarztpraxen auf einmal. Mit dem heutigen Tag ist Schluss bei Ramona Löwe in Lieberose und bei Siegrid Krüger in Friedland.

Ramona Löwe hat seit 1988 in der Mühlenstraße 20, dem ehemaligen Landambulatorium, praktiziert. Obwohl sie frühzeitig angeboten hatte, das Interieur der Praxis zu überlassen, hat sie keinen Nachfolger gefunden. "Am Freitag bin ich von 8 bis 12 Uhr in der Praxis, dann gehe ich nach Hause und esse Mittag", so beschreibt Ramona Löwe ihren letzten Arbeitstag.

Nachfolger gibt es nicht

Auch Siegrid Krüger hat für ihre Praxis keinen Nachfolger gefunden, obwohl sie sich lange darum bemüht hat. Die Medizinerin ist in der Region seit 1976, das ist ihr ganzes 43 Jahre währendes Berufsleben, als Ärztin tätig. Angefangen hatte sie 1976 bis 1988 im Kreiskrankenhaus Beeskow, wo sie unter anderem auch Rettungsfahrten im "Sankra" absolvieren musste. Noch in den letzten Zuckungen der DDR wechselt sie ins Landambulatorium Friedland. Dieses wurde nach der Wende zum Ärztehaus umfirmiert. 1990 macht sich Siegrid Krüger im Ärztehaus selbstständig. 2005 zieht sie mit ihre Praxis in das neu gebaute Haus am Weinberg um, wo sie bis heute ihre Patienten empfing. Obwohl Siegrid Krüger ab dem Jahr 2000 gesundheitlich angeschlagen ist, beißt sie die Zähne zusammen und ist für ihre Patienten da – wenn es sein muss Tag und Nacht. "Meine humanistische Einstellung führte wohl dazu, dass ich oft mehr an andere dachte, als für mich selbst."

Die Friedländerin freut sich, dass sie von der Familie viel Unterstützung bekam, manchmal in ganz praktischen Dingen: "Mein Mann und unser Sohn Daniel haben mir in Computerfragen aus der Patsche geholfen." Und sie freut sich, dass Sohn Matthias ebenfalls Mediziner geworden ist.

Seit der Ankündigung der Praxenschließungen im März dieses Jahres versuchen die Patienten händeringend, von umliegenden Medizinern aufgenommen zu werden. Alle Praxen, besonders aber Sven Schaper in Friedland und Ulrike Bromm in Lieberose, haben insgesamt schon mehrere Hundert (!) Patienten aufgefangen. Bei beiden ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Schaper kann nach eigener Auskunft ab jetzt höchstens noch die Friedländer Patienten aufnehmen, Ulrike Bromm, die viele Patienten von Ramona Löwe aufgefangen hat, zieht die Reißleine: "Das ist nicht nur eine Frage von Manpower und Räumlichkeiten, sondern auch von Qualität!" Es schmerzt sie, wenn sie von zurückgewiesenen Patienten Unverständnis bis hin zu Anfeindungen erntet.

Die Lage wird sich im Frühjahr kommenden Jahres nochmals verschärfen, denn dann wird die Friedländer Ärztin Monika Drewke als dritte regionale Medizinerin binnen acht Monaten ebenfalls in den Ruhestand gehen. Sie nimmt jetzt schon Patienten nur noch unter dem Vorbehalt des Übergangs auf. Monika Drewke hat derzeit auch keinen Nachfolger in Aussicht, ist aber weiter auf der Suche.

In Beeskow haben sich besorgte Ärzte der Region zu einem Stammtisch zusammengefunden, einmal pro Monat wird auch über den Ärztemangel gesprochen. Die Mediziner des Beeskower Ärztestammtisches haben einen Brandbrief verfasst, in dem sie auf die angespannte Versorgungslage aufmerksam machen. Darin zeichnen die Mediziner ein dramatisches Bild der Lage.

Polyklinik wieder "in"

Allein in Beeskow und Umgebung seien demnächst bis zu 3000 Menschen ohne Hausarzt. In dem Papier fordern die Mediziner die Politik auf, etwas gegen den Ärztemangel zu unternehmen. Im Gespräch ist etwa, an die Idee der Polykliniken anzuknüpfen und "Medizinische Versorgungszentren unter kommunaler oder kreislicher Trägerschaft zu einzurichten. Auch an ein Fahrzeug mit medizinisch versierter Besatzung, das über die Dörfer rollt, wird vorgeschlagen: Schwester Agnes lässt grüßen!

Es gibt einen konkreten Lichtblick am Firmament: Die junge Medizinerin Yvonne Bischoff bereitet sich in der Praxis der Allgemeinmedizinerin Sabine Görsdorf in Groß Rietz auf ihre Prüfung zum Facharzt Allgemeinmedizin vor. Danach plant sie, sich "in einer Praxis in der Beeskower Region" niederzulassen.