Mandy Oys

Kappe (MOZ) Es war die erste Fahrstunde auf einem Motorrad für einen 40-Jährigen. Der Mann gab Gas statt zu bremsen und fuhr in eine Hauswand.

Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagabend auf der Dorfstraße in Kappe. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, erklärt Polizeisprecherin Ariane Feierbach