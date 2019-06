Die Brandstifer des Großbrandes sind zwei Kinder

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Täter des verheerenden Brandes im Strausberger Handelscentrum haben gestanden.

Geständig zeigten sich zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren. Mehr Informationen gab die Polizei aus Schutzgründen nicht an. Die Beamten hatten dies am Freitagvormittag bekannt gegeben. Nadine Duda, Kriminalhauptkommissarin und Leiterin der Ermittlungsgruppe Phoenix schilderte den genauen Vorgang der Brandstifter.

Nach dem Brand vom Wochenende sind im Handelscentrum Strausberg 90 Prozent aller Flächen wieder in Betrieb.

Der Sprecher des Managements Maurice Lindemann sagte dieser Zeitung: "Das ist eine ganz tolle Leistung unserer Handwerksbetriebe, die umgehend daran gegangen sind, die leichten Schäden an den umliegenden Geschäften zu beseitigen." Noch laufen Prüfungen und Gutachten, doch die Eigentümerin TLG sende das Signal aus, dass die zerstörten Gebäudeteile schnellstmöglich wieder aufgebaut würden und in neuem Glanz erstrahlen sollen.

Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, dass auch die unmittelbar benachbarten Geschäfte wie die Bäckereifiliale Märkisch Edel und die Bekleidungsgeschäfte Jeans Point und C & A wieder öffnen können. Jeans Fritz ist bereits wieder offen. Lindemann bestätigte Gespräche des Centermanagements mit den am schwersten betroffenen Geschäftsleuten: "Wir suchen für sie temporäre Lösungen, so Ersatzflächen für die kleinen Läden in der Passage. Für Medimax und Rossmann suchen wir ebenfalls nach vorübergehenden Verkaufsmöglichkeiten. So kommt dafür das ehemalige Naturkaufhaus in Frage." Im Moment informiert die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland die Presse über den Stand der Ermittlungen.