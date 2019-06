Letzte Malerarbeiten abgeschlossen

Sandra Euent

Groß Behnitz (MOZ) Nachdem die letzten Malerarbeiten abgeschlossen und der Fußboden verlegt war, konnte in der "Gaststube Groß Behnitz" – so der neue Name – die Wiederaufnahme des Betriebs im Gemeinschaftsraums des Dorfgemeinschaftshaus in Groß Behnitz gebührend gefeiert werden.

"Noch darf den neuen Linoleumboden niemand betreten, der heute vom Fußbodenverleger frisch versiegelt wurde", ermahnte Cima Trumm ihre Gäste - darunter Bürgermeister Manuel Meger und Ortsvorsteher Wolfgang Jung (beide LWN). "Ich freue mich sehr, dass dieser Raum auch weiterhin der Dorfgemeinschaft zur Verfügung stehen wird – auch, wenn er einen neuen Namen tragen wird", sagte Jung. "Vor allem danke ich Cima Trumm für ihr großes Engagement", unterstrich er.

Cima Trumm, die künftig die Geschicke der "Gaststube Groß Behnitz" in der Hand halten wird, hat bereits ein Konzept in petto. "Für Senioren wird es ebenso feste Veranstaltungen geben wie die Möglichkeit für Vereine, auch in Zukunft hier ihre Treffen hier abhalten möchten", so Frau Trumm. "Um die Renovierungsarbeiten zu beschleunigen, hat kurzerhand die neue Raumverantwortliche Cima Trumm die Regie übernommen, um den Raum so schnell wie möglich wieder nutzbar zu machen", berichtet Wolfgang Jung. Und Frau Trumm ergänzt: "Die anfallenden Kosten haben wir – nach Absprache mit der DLG - vom Sozialraumbudget entnehmen können, bis auf den Bodenbelag."

Der Raum könne gegen eine Spende auch für private Feierlichkeiten genutzt werden. Ob Hochzeiten, Geburtstage oder Jubiläen – genügend Platz habe das ehemalige Klassenzimmer allemal, zählt sie auf. "Nach dem Betreiberwechsel hat es sich einfach angeboten, den Raum einmal durchzurenovieren", sagt sie. Der frühere Betreiber Jörg Schmelzer hatte Ende letzten Jahres seinen "Treff 46" aufgeben, und die Sorge vor einem drohenden Leerstand war gegeben, trotzdem die übrigen Räumlichkeiten gut von den Dorfbewohnern angenommen werden.

"Neben dem Jugendclub "Treffpunkt Behnitz", der Arztpraxis, dem Heimatverein und der Eltern-Kind-Gruppe u. a. von Anja Sechting bietet das Dorfgemeinschaftshaus mit der "Gaststube Groß Behnitz" nun allen Behnitzern wieder einen kompletten und zentralen Anlaufpunkt, was für die Dorfgemeinschaft von sehr großer Bedeutung ist", freute sich auch Manuel Meger.