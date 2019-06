Lichtblick im Brückenstreit

Kerstin Unger

Schöneberg (MOZ) Die neue Gemeindevertretung Schöneberg hatte in ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstag gleich eine schwierige Entscheidung zu treffen. Zuvor wurde Doris Stöckmann einstimmig als Stellvertreterin des ehrenamtlichen Bürgermeisters gewählt. Neben Bürgermeister Wilfried Schramm wird Schöneberg im Amtsausschuss durch Sven Golling vertreten. Nachdem auch alle anderen Funktionen problemlos vergeben waren, begann eine fast zweistündige Debatte um die Stützkower Brücke.

Amtsdirektor Detlef Krause hatte Neuigkeiten zu verkünden. Zuvor stellte er den gesamten Vorgang vom Bau der Brücke 2001 bis zur Sperrung im Dezember 2018 in einem Vortrag dar, einschließlich des Streits beider Seiten. Der Amtsdirektor verweist auf Mängel, die bei einer Bauwerksprüfung festgestellt wurden, die Schöneberger fordern die sofortige Öffnung.

Hoffnung auf baldige Öffnung

Inzwischen liegen drei verschiedene Gutachten von Fachleuten vor. Das letzte macht Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Brücke. Allerdings unter Auflagen und mit erheblichen Kosten für die Gemeinde.

Detlef Krause verwies auf die Hinweise der Baufachleute, die Haftpflichtversicherung und die Aufsichtsbehörde, die ihm Recht gegeben hätten. Seit Dienstagvormittag hätte er nun ein Papier in der Hand, dass unter Umständen eine schnelle Brückenöffnung zuließe. Daraus resultierte ein Elf-Punkte-Programm. Punkt 1 sieht eine zeitweilige Lastenreduzierung der Brücke durch eine eingeschränkte Breite auf zwei Meter vor. Dafür ist ein beidseitiger unverrückbarer Bauzaun zu installieren. Als 2. Punkt muss durch das Amt unverzüglich der Austausch der Belagbohlen, loser Schraubenbefestigungen und so weiter in Auftrag gegeben werden. Die weiteren Punkte sehen unter anderem Kontrollen durch Fachleute, Sichtprüfung, eine Hauptprüfung im Oktober, Probebelastungen, Ein- und Kontrollmessungen und eine Abschlussbeurteilung im November vor.

Die Handwerker für die nötigen Arbeiten ständen sofort bereit, sagte der Amtsdirektor. Die Kosten lägen hier bei rund 7000 Euro. Die Freigabe der Brücke würde er aber erst genehmigen, wenn die Gemeindevertretung auch den übrigen Punkten zustimme. Kostenmäßig ist das der größere Brocken, denn die geforderte Hauptprüfung wird mit rund 35 000 Euro veranschlagt.

Kompromiss beim Straßenbau

Und die hat die Gemeinde Schöneberg nicht, weil das angesparte Geld im Haushalt eigentlich für die Sanierung der Schöneberger Straße geplant ist. Der Kompromiss ist nun, den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt Schöneberg in drei Anschnitte zu teilen und die Kosten damit zu strecken. Nicht eingerechnet ist der Fall, dass bei den gründlichen Kontrollen größere Mängel gefunden werden. Zu bedenken gaben die Gemeindevertreter, dass durch den angestrebten Amtsaustritt auch die Stadt Schwedt involviert wäre und gefragt werden müsse.

Letztlich wurde der Beschluss einstimmig gefasst, mit dem Vorbehalt, dass Schwedt seine Zustimmung gibt. Der Amtsdirektor wurde beauftragt, sich mit Schwedt in Verbindung zu setzen. Das ist unmittelbar durch seine Stellvertreterin Ulrike Eichstädt geschehen. Der erste Bauwagen der Firma, die die Bohlen auswechselt, soll auch schon an der Brücke angekommen sein.