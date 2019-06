Als die Brandenburger Rathenow befreiten

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Vor genau 344 Jahren war die Besetzung Rathenows durch schwedische Truppen bereits Geschichte. Denn die Befreiung der Stadt war am 15. Juni 1675 erfolgt. Damals galt noch der julianische Kalender. Laut dem heutigen gregorianischen Kalender wurden die Schweden am 25. Juni des Jahres verjagt. Am ersten Juli-Wochenende 2019 erinnern die Schwedentage auf dem Kirchberg an die Ereignisse.

Das Historienspektakel wäre keines, wenn nicht etliche Leute originalgetreu kostümiert wären - von der Magd bis zum Soldaten. Das Ereignis wird unter anderem durch das Theaterverein "Zeitlos" unterstützt und militärhistorischen Organisationen. Auf einem Marktplatz an der Kirche können die Besucher an beiden Wochenend-Tagen (ab jeweils 11.00 Uhr) ins 17. Jahrhundert eintauchen. Allgemeinwissen zur Besetzung und Befreiung Rathenows vermitteln die Inszenierungen am kommenden Samstag und Sonntag.

"Die Schweden kommen!" - Um 14.00 Uhr besetzen sie Rathenow bzw. den Kirchberg. "Der Kurfürst kommt!" - Um 16.00 Uhr holen die brandenburgischen Truppen von Kurfürst Friedrich Wilhelm zum Gegenschlag aus. Wie die Sache ausgeht, belegt die Geschichte. An den Kurfürsten erinnert in Rathenow ein barockes Sandsteindenkmal (Schleusenplatz). Drei Tage nach der Befreiung der Havelstadt triumphierten einst die Brandenburger bei Fehrbellin über die Schweden.

Die Schwedentage am 6./7. Juli bieten über die Vermittlung von Geschichtswissen hinaus auch Shows und Märchenstunden. Letztere, für Kinder bestens geeignet, beginnen jeweils um 13.30 und 15.30 Uhr. Zwischen Besetzung und Befreiung können die Besucher militärisches Lagerleben kennenlernen. Nur am Samstag um 17.30 Uhr zeigen sogenannte Feldscher, wie Verwundete versorgt wurden. Sowohl am Samstag (17.00 Uhr) als auch am Sonntag (18.00 Uhr) gibt es auf dem Kirchberg einen Festumzug mit allen Darstellern. Nur am Samstag, 19.00 Uhr, gibt es ein Konzert mit der Accord-Band, zu dem auch eine Feuershow gehört.