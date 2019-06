Wiederaufbau: Steckelsdorfer Dorffest widmet sich Ereignissen vor 200 Jahren

Die Mühlen überlebten den Brand von 1819. Doch eine wurde durch einen großen Sturm 1917 zerstört und die andere kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. An beide erinnert eine kleine Mühle am Ortseingang. © Foto: privat

Steckelsdorf Steckelsdorf feiert - am 6. Juli steigt die Party. Die Einwohner starten in ihr Dorffest mit einem Kurzvortrag aus der Ortsgeschichte. 1819 hatte Steckelsdorf in Flammen gestanden, der Wiederaufbau folgte. Daher das Motto "200 Jahre Wiederaufbau".

An den verheerenden Dorfbrand erinnert Wolfgang Bleis ab 13.30 Uhr. Der Vortrag findet in der ab 1820 wieder aufgebauten Kirche statt. Sie gibt nicht nur dem Vortrag Raum, sondern auch der sich unmittelbar anschließenden Veranstaltung. Im Nachtigallenkonzert (mit Lesung) sind Petra Nußbaum an der Tenorflöte und Ralf Nußbaum am Klavier sowie Laurin Katharina Singer (Lesung) zu erleben. "Es ist Sommer: Vielstimmig zwitschern die Vögel vom ersten Sonnenstrahl bis in die Dämmerung. Doch die Nacht gehört ihr: der Nachtigall", heißt es in der Einladung zum Konzert. Dem kleinen Singvogel haben sich seit jeher Dichter wie Komponisten gleichermaßen gewidmet, um ihren Gesang in Worten und Tönen einzufangen. Zum Auftakt des Dorffestes in Steckelsdorf singt die Nachtigall ausnahmsweise mitten am Tag.

Um14.00 Uhr starten Aktionen am Gemeindezentrum. Natürlich werden Kaffee und Kuchen sowie Imbiss vom Grill angeboten. Zudem können an einem Informationsstand die neue, zum Fest herausgegebene Chronik zum Wiederaufbau nach dem Brand von 1819 sowie weitere Souvenirs erworben werden. Die Chronik wurde von einer Arbeitsgruppe des Heimatvereins mit Steckelsdorfer Einwohnern erarbeitet. Viele Infos kamen bereits im Erzählkaffee im Gemeindezentrum zusammen. Diese Veranstaltungen wurden über die Zeit immer beliebter. "Alle Menschen, die sich mit dem Ort verbunden fühlen, können anhand von alten Fotoalben Erinnerungen austauschen und so die Steckelsdorfer Geschichte lebendig werden lassen", sagt Corrado Gursch, Steckelsdorfer Ortsvorsteher. Nach der Kurzchronik soll weiter an einer großen Chronik gearbeitet werden, da die letzte mit dem Jahre 1960 endet.

Die jüngsten Besucher dürften sich von der Kleintierschau von Roland Ueberschär und von Fahrten im historischen Göttliner Feuerwehrfahrzeug angetan zeigen. Sie können sich aber auch auf dem Rücken eines Pferdes versuchen - die Kleine Reitschule von Kerstin Denzin bietet Kinderreiten an. Zudem stehen ein mobiles Fußballfeld, eine Hopseburg, Torwandschießen, Büchsenwerfen und vieles mehr auf dem Programm. In einer Pause vom Toben oder Reiten können die Besucher den Steckeldorfer Dorfspatzen beim Auftritt zuschauen, ferner ist Tanzgruppe Line Dance Rathenow zu erleben. Spaß bringt sicher auch Wettbewerb "Roll die Else", in dem ein alter Feuerwehranhänger von mindestens vier Personen bewegt werden soll (Anmeldungen per Whatsapp unter 0173/7463126). Nach der Siegerehrung zu diesem Wettbewerb endet das Fest am Gemeindezentrum.

Die abendliche Party beginnt um 19.00 Uhr auf der Festwiese hinter der Kita. Neben Unterhaltung durch DJ Carsten Büttner stellen die Steckelsdorfer unter dem Slogan "Rock am See" selbst ihr Programm auf die Beine Alle zwei Jahre, so die Organisatoren, würden die Steckelsdorfer ein großes Bühnenprogramm gestalten. In welcher Gestalt, erfahren die Gäste am Abend des kommenden Samstags.