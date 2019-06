Rederecht für Einwohner bleibt eingeschränkt

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Bürgernähe" und "Bürgerbeteiligung" waren im Kommunalwahlkampf bei fast allen Parteien und Wählergemeinschaften das große Thema. Doch an eine Änderung der Geschäftsordnung fürs Stadtparlament wurde nicht gedacht. Im Gegenteil: Diese besteht in ihrer alten Fassung weiter.

Einzig die Einwohnerfragestunde zu Beginn einer jeden öffentlichen Sitzung gibt den Einwohner die Möglichkeit, Fragen an die Abgeordneten zu stellen. Das Prozedere dahingehend zu ändern, eine Einwohnerfragestunde zusätzlich an den Ende des öffentlichen Teils zu setzen, so wie es in Gransee gehandhabt wird, kam niemanden in den Sinn. So können auch künftig Fragen, die sich erst aus der Diskussion im Stadtparlament ergeben, nicht mehr hinterfragt werden. Selbst in der kleinen Gemeinden Schönermark ist das nun geändert worden. Die Einwohnerfragestunde rutscht dort ans Ende des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzungen. Dies sei der "Wille der Einwohner" gewesen, sagte dazu die ehrenamtliche Bürgermeisterin Kirsten Schulz.

Es gelten strenge Regeln

Für die Einwohnerfragestunde gelten in Zehdenick strenge Regeln, auf deren Einhaltung Stadtverordnetenvorsteher Waldemar Schulz (CDU) oder einer seiner Stellvertreten achten müssen. Die Fragestunde soll 30 Minuten nicht überschreiten. Zu Beginn werden nur Anfragen, Hinweise und Vorschläge zu Tagesordnungspunkten zugelassen, aber nicht zu Themen der nichtöffentlichen Sitzung. In der Vergangenheit wurde das schon lockerer gehandhabt. Erst im Anschluss wird die zusätzliche Möglichkeit eingeräumt, zu Angelegenheiten der "örtlichen Gemeinschaft", die keine Tagesordnungspunkte betreffen, Fragen zu stellen und Vorschläge zu unterbreiten. Alle Fragen, Vorschläge und Anregen müssen kurz und sachlich sein. Die Redezeit beträgt maximal fünf Minuten.

Schon in der konstituierenden Sitzung der Stadtverordneten sorgte das Thema "Transparenz" für eine hitzige Diskussion unter den Abgeordneten. Dieser vorausgegangen war der Vorschlag der AfD-Fraktion, zusätzlich zu den bestehenden Ausschüssen noch einen für Finanzen einzurichten, was zwar auf breite Ablehnung der übrigen Abgeordneten stieß. Aber eine Arbeitsgruppe könne doch sehr wohl eingerichtet werden. Dort könne freier, weil ohne Tagesordnung diskutieren, empfahl Hartmut Leib (SPD). Das aber provozierte den energischen Widerspruch des bündnisgrünen Abgeordneten Reiner Merker. Er sprach in diesem Zusammenhang von einem "Klüngelverein". Und er argumentierte: "Ich bin gegen eine Arbeitsgruppe, die nichtöffentlich tagt. Es muss transparent sein." Nachdem Stadtverordnetenvorsteher Schulz die Wortwahl Merkers hinsichtlich des "Klüngelvereins" moniert hatte, stellte der so Gescholtene klar, dass man eine Arbeitsgruppe von außen als "Klüngelverein" wahrnehmen könne. "Ich habe es nicht als Klüngel bezeichnet", so Merker. "Eine Arbeitsgruppe ist für mich das falsche Signal", blieb der Bündnisgrüne bei seiner Meinung. Dass die Öffentlichkeit bei Arbeitsgruppen-Sitzungen ausgeschlossen ist, dem widersprach André Witzlau (GfZ): "Die Öffentlichkeit ist jederzeit daran beteiligt." Allein schon weil Abgeordnete, Experten und Mitarbeiter der Verwaltung ihnen angehören. Arbeitsgruppen werde es auch zukünftig geben.