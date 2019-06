Unfallopfer außer Lebensgefahr

Tilman Trebs

Neuruppin (MOZ) Die Beifahrerin, die am Donnerstagnachmittag nach dem schweren Unfall auf der B 167 bei Neuruppin verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Freitag auf Nachfrage sagte, sei die Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

In den Unfall zwischen Neuruppin und Alt Ruppin waren am Donnerstag zwei Autos aus dem Landkreis Oberhavel verwickelt gewesen. Das eine Fahrzeug war in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem anderen kollidiert.

Auf einigen Straßen Neuruppins brach danach der Verkehr zusammen. Es gab lange Staus. Nach Auskunft von Ariane Feierbach war der Verkehr wegen der Vollsperrung über den Seedamm umgeleitet worden, der zurzeit wegen des Radwegbaus nur einspurig befahrbar ist. Der Seedamm hatte sich nach dem Unfall als Nadelöhr erwiesen.