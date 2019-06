Beiträge werden zurück gezahlt

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Für Straßenbaumaßnahmen in Neuenhagen, die im Jahre 2018 begonnen, aber erst in diesem Jahr beendet werden und für die die Anlieger bereits Ablösebeträge gezahlt haben, bereitet die Gemeindeverwaltung in den nächsten Wochen die Rückzahlung der Ablösebeträge vor, teilt sie in einer Pressemitteilung mit. Gleiches gelte für die 2019 begonnenen Straßenbaumaßnahmen, sofern hierfür schon Ablösebeträge gezahlt wurden, heißt es weiter. Die Rückzahlung erfolge automatisch und bedürfe keiner gesonderten Beantragung.

Die Rücküberweisung erfolgt auf das für die Einzahlung genutzte und der Verwaltung damit bekannte Konto der jeweiligen Grundstückseigentümer. "Sollte sich in den vergangenen Monaten allerdings die Bankverbindung der betreffenden Grundstückseigentümer geändert haben, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung bis Ende Juli", sagt Udo Rößler von der Bauverwaltung.

Hintergrund für diese Rückzahlung der Ablösebeträge ist der Beschluss des Landtags von Brandenburg, die Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum1. Januar 2019 abzuschaffen.

Die Betonung liegt auf Ausbau. Denn bei neuen Erschließungen müssen die Anlieger durchaus noch weiter bezahlen. In Neuenhagen gab es 1932 eine Wegebaukommission, die beschloss, alle Straßen mit sandgeschlämmten Schotterdecken zu versehen, was als Erschließung gilt. Das bedeutet, dass in Neuenhagen in den alten Wohngebieten, wenn gebaut wird, dies als Straßenausbau gilt, für den die Anlieger nun nicht mehr zahlen müssen.

Für Rückfragen steht Udo Rößler im Fachbereich III der Gemeindeverwaltung Neuenhagen unter Tel. 03342 245-650 zur Verfügung.