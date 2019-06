Hennigsdorfs Bürgermeister lässt nichts anbrennen

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) "Grillen gehört für mich zum Sommer dazu", behauptet Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther. Am Freitag lieferte er für die Kinder vom Zideka-Ferienzirkus 93 Fleischklöpse drehte und wendete er, bis sie knusprig waren. Zideka-Chef Steffen Leber hatte die gegrillte Kost Meisterburger genannt. "Aber das sind ganz normale Burger, mit Käse, Tomate, Zwiebel, Salat und Ketchup", wiegelte der Rathauschef ab. Von den 93 Portionen konnten übrigens nur 92 verspeist werden. Ein Klops fiel Parlamentschef Frank Schönfeld, der die Brötchen anröstete, in die Holzkohle. Die Kinder üben seit einer Woche an ihrem Programm. Am kommenden Freitag ab 14 Uhr findet ihre Zirkusvorstellung in der Fabrikstraße 10 statt.