Volksverhetzung und Banküberfall: Polizei sucht Zeugen

MOZ

Strausberg (MOZ) Verdacht auf Volksverhetzung

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr sind zwei 21-jährige syrische Staatsbürgerinnen in der Strausberger Straße Am Herrensee von einem noch unbekannten Mann ausländerfeindlich beleidigt worden. Dieser habe gegenüber den jungen Frauen auch obszöne Gesten gezeigt.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03341 3300 oder über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de bei der Polizei zu melden.

Kripo sucht nach weiteren Zeugen

Ein Unbekannter betrat am 3. Juni kurz nach 12 Uhr die Sparkassenfiliale in der Lindenallee in Hoppegarten und schoss mit einer Handfeuerwaffe einmal in die Luft. Er forderte gegenüber einem Mitarbeiter in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe des Geldes verließ er die Filiale und flüchtete mit einem Quad, welches gegen 12.45 Uhr in Neuenhagen am Elisenhof abbrannte. Der flüchtige Mann war damals mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Er trug eine Sonnenbrille, einen Motorradhelm und einen auffälligen, neongrünen Stoffrucksack. Ein bisher unbekannter Zeuge teilte anonym per Telefon mit, dass er den flüchtenden Täter in der Nähe des brennenden Quads gesehen hätte.

Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Frankfurt (Oder), Tel. 0335 561 2732 zu melden. Die Feststellungen sind für die Kriminalpolizei von großer Bedeutung.