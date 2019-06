RA

Neuruppin (MOZ) Eine 13-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Neuruppin von einer Autofahrerin offenbar übersehen und angefahren worden. Das Mädchen kam ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um 10.50 Uhr in einem Kreisverkehr am Bad-Kreuznach-Ring. Dort hatte das Mädchen den Kreisverkehr in Richtung Innenstadtüberquert, als die 52-Jährige mit ihrem Auto aus dem Kreis gefahren kam. Das Fahrzeug erfasste danach die Radfahrerin.