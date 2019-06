OGA

Oranienburg (MOZ) Ein 48-jähriger Bauarbeiter ist am Donnerstagnachmittag in der Speyerer Straße durch einen vorbeifahrenden 49-jährigen Autofahrer am Arm gepackt und leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest, ein erster Atemtest ergab 1,09 Promille. Dem 49-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Außerdem muss er sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Was den Autofahrer veranlasste, den Bauarbeiter anzugreifen, wurde nicht bekannt.