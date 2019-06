Degenkolb bestätigt: Nicht bei 106. Tour de France dabei

DPA

Oberursel (dpa) Nun ist es offiziell: Radprofi John Degenkolb wird nicht an der 106. Tour de France an den Start gehen.

Wie der 30 Jahre alte Klassikerspezialist aus Oberursel auf seinem Instagram-Account mitteilte, wolle sich sein US-amerikanisches Trek-Segafredo-Team auf die Gesamtwertung und somit auf die komplette Unterstützung des Australiers Richie Porte konzentrieren.

"Eine Entscheidung, die ich voll und ganz akzeptiere. Nach sechs Teilnahmen in Folge ist die Entscheidung, dieses Jahr nicht bei der Tour zu starten, für mich in Ordnung", schrieb Degenkolb. Am 30. Juni wird der gebürtige Thüringer bei den deutschen Meisterschaften auf dem Sachsenring um das Trikot mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring kämpfen. Danach wird sich Degenkolb nach einem kurzen Urlaub in ein Höhentrainingslager begeben, um sich dort auf die Polen-Rundfahrt und die Vuelta a España vorzubereiten.

Degenkolb, dessen Vertrag bei Trek-Segafredo am Saisonende ausläuft, gewann im Vorjahr in Roubaix bei seiner sechsten Tour-Teilnahme seine erste Etappe bei der Frankreich-Rundfahrt.