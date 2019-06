Einbrecher essen sich in Neuruppiner Großküche satt

RA

Neuruppin (MOZ) In eine Großküche an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin sind Einbrecher in den Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Offenbar hatten sie Hunger.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Täter eine Scheibe des Gebäudes mit einem Stein eingeworfen und stiegen durch das Fenster in die Küche ein. Dort bereiteten sie sich dann eine Mahlzeit zu und bedienten sich auch an den Getränken. Anschließend flüchteten sie wieder durch das Fenster.

Kriminaltechniker untersuchten den Tatort inzwischen nach Spuren. Der Sachschaden wurde mit rund 300 Euro angegeben. Was auf dem Speiseplan der Einbrecher stand, ist nicht überliefern.