Basketball-Superstar Antetokounmpo mit Griechenland zur WM

DPA

Athen (dpa) Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo wird in diesem Sommer mit der griechischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in China teilnehmen.

Das bestätigte der 2,11-Meter-Hüne am 28. Juni in Athen und ergänzte am Rande eines Sponsorentermins, dass er jede Position spielen könne. Der 24 Jahre alte Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks ist Anfang der Woche als erst zweiter Europäer nach Dirk Nowitzki zum wertvollsten Spieler der nordamerikanischen Profiliga NBA gewählt worden. In der abgelaufenen NBA-Hauptrunde kam er im Schnitt auf 27,7 Punkte und 12,5 Rebounds. Die WM in Asien findet vom 31. August bis 15. September statt.