Stundenlang war das Wasser weg in der Röblinsee-Siedlung

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der Schreck fuhr den Betroffenen jäh in die Glieder: Am vergangenen Dienstag versiegte bei Bewohnern eines Teils der Röblinsee-Siedlung das Trinkwasser. Der Leitungsdruck wurde schwächer, dann tröpfelte es nur noch – auf einmal gar nichts mehr. Und das bei knapp 30 Grad im Schatten. Aufmerksam gemacht wurde die Redaktion unter anderem von Ruheständler Hans Schumann.

Wurde das kostbare Nass wegen des Klimawandels bereits knapp? fragten sich viele Bürger schockiert. Musste man sich etwa darauf einstellen, dass Trinkwasser künftig rationiert wird?

"Keine Sorge", meint Dr. Ralf Lunkenheimer, der Leiter des Eigenbetriebs Wasser-Abwasser in Fürstenberg. Keinesfalls werde das Trinkwasser knapp. Ursache für den kurzzeitigen Ausfall sei eine defekte Pumpe in einem Brunnen gewesen unweit des Wasserwerkes, wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet.

Ersatzbrunnen am Netz

Klare Sache, dass bei einer solchen Havarie die Bürger nicht auf dem Trockenen sitzen gelassen würden, merkt der Experte an. Weil die Reparatur der Pumpe eines solchen Brunnens nämlich durchaus mehrere Tage in Anspruch nehmen kann und das unzumutbar sei für Verbraucher – vor allem im Hochsommer – habe man einen weiteren Brunnen mit intakter Pumpe zugeschaltet. "Freilich hat es aber schon ein bisschen gedauert, bis die von den Nutzern geleerten Wasser-Leitungen wieder aufgefüllt waren", erklärt Lunkenheimer. Kurze Zeit nach dem Ausfall sei der normale Betriebsdruck aber wieder erreicht gewesen, "kein Grund zur Panik", merkt er an.

Das Unternehmen freilich muss schnellstmöglich die Reparatur bewerkstelligen, der Brunnen sei derzeit ausgeschaltet. Den Fehler zu beheben, sei aber gar nicht so einfach. Derartige Pumpen befinden sich in rund 20 Metern Tiefe, die gesamte Rohrleitung inklusive des betroffenen Aggregates müssen Stück für Stück aus dem Schacht geholt werden, erläutert Lunkenheimer. "Wir haben selbstverständlich die Ersatzpumpe schon bestellt, voraussichtlich Mitte kommender Woche wird sie geliefert", erklärt er.

Für den Verbraucher sei vor allem eines wichtig: Nicht mal nach dem vergangenen Dürre-Sommer habe man, und auch jetzt leide man noch lange nicht im Fürstenberger Seenland unter Trinkwasser-Knappheit. "Wir verfügen über tiefe und sehr gute Grundwasserleiter, die jeweils, wie es im Fachjargon heißt, mehrere Meter mächtig sind", erläutert der Werkleiter. Wenngleich deren Pegel im Allgemeinen in der Region etwa um 30 Zentimeter abgesunken seien. Gut sichtbar sei das zum Beispiel an Gewässern, die sich an der Oberfläche befinden, aber keinen sichtbaren Zu- oder Abfluss besitzen. Diese Grundwasserseen spiegeln nach seinen Worten den aktuellen Pegel wieder.

Die tiefste Grundwasser-Schicht befindet sich Lunkenheimer zufolge übrigens in Barsdorf, wo das kühle Nass aus 70 Metern Tiefe gefördert wird.