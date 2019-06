Feuerwehr bleibt noch bis zum Jahresende ohne Chef

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Noch bis zum Ende des Jahres wird die Stelle des hauptamtlichen Leiters der Neuruppiner Feuerwehr unbesetzt bleiben. Nachdem Wolfgang Hohenwald vor Kurzem als Schirrmeister der Neuruppiner Wehr und damit Leiter der Berufs-Feuerwehrkräfte in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist die Stelle offen.

"Die Besetzung erfolgt spätestens zum 1. Januar 2020", hatte die Verwaltung jüngst erklärt. Bestenfalls könnte der Posten zum Anfang November wieder besetzt werden. Bis dahin werden die Aufgaben durch den kommissarisch eingesetzten Stellvertreter Wolfgang Müller wahrgenommen.

Die Verzögerung ist zustande gekommen, weil lange versucht worden war, Rahmenbedingungen für Neuruppins ehrenamtlichen Stadtbrandmeister Reinhard Jachnick zu schaffen, die es ihm ermöglichen, die Stelle zu übernehmen. Jachnick ist Polizeibeamter und hätte laut Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) mit deutlichen Verschlechterungen rechnen müssen, etwa beim Renteneintrittsalter. Daher war versucht worden, eine Einigung mit der Polizeidirektion und dem Innenministerium zu finden. Diese sollte es Jachnick ermöglichen, auch weiterhin die durch seine bisherige Dienstzeit erarbeiteten Vorteile zu genießen. "Das war aber leider nicht möglich", so Golde. Denn auch der Polizei wäre es schwer gefallen, einen Ersatz für Jachnick zu finden.

Durch die Verzögerung wird es keinen nahtlosen Übergang in der Leitung der hauptamtlichen Feuerwehrleute der Stadt geben. Die Einarbeitung solle durch den jetzigen kommissarischen Leiter erfolgen.

Die Stelle des Schirrmeisters ist derweil nicht der einzige offene Posten in der Neuruppiner Feuerwehr. So soll auch noch eine weitere Einsatzkraft eingestellt werden. Das wird nach Angaben der Stadtverwaltung aller Voraussicht nach Mitte Juli geschehen. Allerdings muss zuvor der Brandmeister-Anwärter, der sich derzeit noch in der Ausbildung befindet, seine Prüfung erfolgreich bestehen.