Sieger spart nicht mit Hinweisen

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonntagnachmittag stürzten sich 134 Einzel- und 18 Staffelstarter in den Helenesee, um die 1500 Meter Schwimmstrecke für die olympische Distanz des 34. Helenesee-Triathlons in Angriff zu nehmen. Die schnellsten Fünf benötigten zwischen 22:00,3 und 22:26,2 Minuten.

An die Spitze des Feldes schob sich Martin Ramoth (Triathlon Team Braunschweig), der nach 45 km auf dem Rad auch als Erster auf die 10-km-Laufstrecke ging. Da hatte Zoltan Senczyszyn vom TSV Cottbus – 31. nach dem Schwimmen – schon fünf Minuten gut gemacht und letztlich wenig Mühe, dem Führenden auch die letzten 50 Sekunden Vorsprung auf dem zweimal zu bewältigen Kurs entlang der Seepromenade abzunehmen. Der Sieger des Spreewald-Marathon überquerte die Ziellinie nach 2:14,08 Stunden, während Ramoth noch Benjamin Sult (Tri-Finisher Berlin/2:17:44) und Sebastian Schulze (KSV Ajax-Neptun Berlin/2:20:24) vorbeiziehen lassen musste. Die beiden schnellsten Triathleten aus der Region waren Jan Tzschoppe (Multisport-LOS) als Achter und Jan Schulz (MSV Tripoint Frankfurt) als 20.

Premiere vor 12 Jahren

Zoltan Senczyszyn hatte 2007 an gleicher Stelle sein Triathlon-Debüt erlebt. Der neuerliche Auftritt bildete den Abschluss einer hohen Belastungsphase, bevor der 35-Jährige eine vierwöchige Pause einlegen kann. "Danach steht der nächste Wettkampf in der Regionalliga an. Meine Mannschaftskollegen Artem Hoffmann und Nico Heßlich sind heute auch hier." Die Strecken gefallen ihm. "Nur einmal dachte ich, mein Rad fällt auseinander, der Sattel ist runtergerutscht", erzählt Senczyszyn mit Blick auf das Kopfsteinpflaster bei Kupferhammer.

Vier Minuten nach ihm hatte auch eine Staffel den Sieg sicher. Auf Christoph Peitz Folker Schiller und Julian Mett (Die drei ???/2:18:57) folgte keine zwei Minuten später das prominent besetzte Team Erdgas.2012 mit Weltklasse-Bahnradsprinter Maximilian Levy und dessen ehemaligem Kollegen Erik Balzer als Läufer. Dritter im Bunde war Henry Haferkorn. Der Aktive vom MSV Tripoint war vom Veranstalter angesprochen worden, ob er als Schwimmer mitmachen würde. "Ich habe zugesagt, wusste aber nicht, um wen es geht Als ich es erfahren habe, war ich doch etwas aufgeregt", gibt Haferkorn zu. Der 56-Jährige und Levy werden sich am Sonntag womöglich wiedersehen. Beide starten beim Ironman in Frankfurt am Main. "Da hat das Schwimmen heute gut reingepasst", sagt Haferkorn, der bereits Erfahrung über die Königsdisziplin hat und mit mehreren Tripointlern am Start sein wird – ein Grund, warum am Helenesee kaum jemand von ihnen dabei war. Levy hat derweil einen "kompletten" Triathlon absolviert. "Freitag bin ich mit dem Rad aus Cottbus hergefahren und habe abends den Heleneseelauf mitgemacht. Samstag bin ich geschwommen. Jetzt die Radstrecke", erzählt der 31-jährige mehrfache Weltmeister, der nach der Geburt seines dritten Kindes mit dem Radsport derzeit kürzer tritt. "Im Triathlon habe ich nach meinen Schlüsselbein- und Schulterbrücken einen guten Ausgleich gefunden". Dem Ironman begegnet er mit großem Respekt und war ganz Ohr, als Zoltan Senczyszyn ihm wichtige Hinweise für den Marathon gab.

Levy hat auf den zwei Radrunden mit 1:06:29 Stunden die absolut schnellste Zeit hingelegt und Torsten Fähnrich als einen von vielen überholt. Der bildete mit Cathleen Positzki und Heike Schulze eine Staffel. Schulze konnte schon in ihrer ersten Laufrunde eine wichtige Konkurrentin überholen und kam mit einem "Yes" ins Ziel. Als Gesamtfünfte und zweitbeste Mixed-Staffel (mit höherer Frauenquote) hatten die drei Frankfurter allen Grund, zufrieden zu sein.

Das war auch die schnellste Frau Sonja Bettge (Sisu Berlin), die von Anfang an führte und Sandy Pollack (2:39:38) und Verena Fiorani (Z88/2:41:45) auf die Plätze verwies. "Wegen der Hitze war das ganz schön anstrengend und die Radstrecke war länger als gewohnt", erzählt die 24-Jährige, die mit elf Jahren ihren ersten Triathlon bestritt und für den TuS Kölln in der 1. Bundesliga startet.

Lipinsky Schnellste im Sprint

Den Sprint-Triathlon (450 m/22 km/5 km) hatten am Morgen 92 Sportler in Angriff genommen. Bei den Frauen siegte Lokalmatadorin Claudia Lipinsky (Tripoint/1:24:39), bei den Männern René Landgraf (TuS Neukölln/1:15:16).

Von Veranstalter Ronny Hartz fiel zum Abschluss alle Anspannung ab. Nachdem bei seinem Debüt vor einem Jahr ein Autounfall nur einen eingeschränkten Wettkampf zugelassen hatte, ging diesmal alles gut über die Bühne. "Ich habe noch nichts von Sorgen gehört, es gab keine Unfälle und Verletzungen. Überall an der Promenade waren Zuschauer. Wir müssen nur an der Radstrecke weiterbauen, da ist es teilweise zu eng", zog er Bilanz.