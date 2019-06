Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das Berliner Büro für Landschaftsarchitektur und Freiraum "Grün + Bunt" wird den Neu- und Umbau der Außenanlagen des künftigen Standortes der Havelland-Grundschule Zehdenick an der Marianne-Grunthal-Straße planen. Das hat der Hauptausschuss am Donnerstagabend beschlossen. Der Auftragswert beläuft sich auf rund 115 000 Euro. Vier Planungsbüros waren aufgefordert worden, Angebote abzugeben. Aber nur ein Büro kam dieser Aufforderung nach. Die Planung soll bis 2021 abgeschlossen sein und umfasst den Sport-, Freizeit- und Schulhofbereich. Elternvertreter und Lehrer sollen in die Planung mit einbezogen werden. Bereits vergeben war der Auftrag zur Umgestaltung des Schulgebäudes. Dieses muss sich an den Bedürfnissen von Grundschülern orientieren, um auch die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Umzug für 2020 geplant

Nur so kann aus der ehemaligen Ober- eine Grundschule werden. Nach Angaben von Schulleiterin Karin Kresak sei nunmehr mit der Stadtverwaltung Zehdenick vereinbart, dass der Umzug der Schule von der Hospitalstraße in das Gebäude an der Marianne-Grunthal-Straße im Sommer kommenden Jahres vollzogen werden soll. Die Frage, was dann aus dem alten, denkmalgeschützten Standort der Havelland-Grundschule wird, ist offenbar noch nicht geklärt.