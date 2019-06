FDP sieht Gasförderung im Raum Zehdenick kritisch

GZ

Zehdenick Die geplante Erdgasförderung in der Region wirft für die FDP einige Fragen auf. "Vor allem die zu erwartende schlechte Gasqualität, die ungewisse tatsächliche Größe der Vorkommen und die teils intransparente Unternehmensstruktur lässt nicht nur die Frage der Wirtschaftlichkeit ungeklärt. Auch die Anfrage der FDP-Vertreter für ein Gespräch mit Jasper Resources blieb bis dato vom Unternehmen unbeantwortet", so das Resümee von Mareike Wolski nach einem Treffen zwischen Mitgliedern der Bürgerinitiative gegen Gasbohren und dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Martin Neumann, in Zehdenick, an dem auch FDP-Landtagskandidat Stephan von Hundelshausen sowie die Zehdenicker Liberalen Jürgen Jäger und Eberhardt Feige teilnahmen. Die Runde begab sich mit dem Fahrrad auf Erkundungstour. Unter anderem steuerten sie den Kohlehafen an und trafen sich dort mit Alexander Tank von der Firma Tamax, die dort eine Ferienhaussiedlung entwickeln möchte. Die Nähe zu möglichen Erdgasförder- und Verarbeitungsanlagen sehe er kritisch. Dies stünde der Entwicklung touristischer Angebote in Zehdenick ganz offenkundig entgegen. FDP und BI wollen weiter im Gespräch bleiben.