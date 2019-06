Trockenheit stellt Oberhavels Bauern vor Probleme

Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Trockenheit und ausbleibender Regen lassen die Gewässerpegel in Oberhavel sinken. "Die Wasserstände liegen zehn bis 20 Zentimeter unter dem normalen Wert in dieser Jahreszeit", sagt Michael Nitschke, Geschäftsführer vom Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel. Einige Gräben und Fließgewässer im Norden des Kreises seien trocken. Das bestätigt Bernhard Meinke, Vize-Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Schnelle Havel, für den Süden Oberhavels. Die Ursache liegt nicht nur in der aktuellen Trockenheit. Es fehlt auch der Regen aus dem Vorjahr. Die Dürre 2018 wirkt nach. In Ostprignitz-Ruppin könnte deshalb bald der Abfluss des Ruppiner Sees gedrosselt werden. Das Wasser fließt Richtung Kremmen. Landwirte könnten dann über Wassermangel klagen.

Beim Kreisbauernverband Oberhavel wurden bisher keine Notstände landwirtschaftlicher Betriebe gemeldet. "Die Situation ist noch nicht akut", sagt Geschäftsführer Ralph Wittwer. "Wir warten aber alle gespannt auf Regen." So wie Nils Fischer. Er ist Geschäftsführer der Agrarproduktion Neuholland-Freienhagen. "Wenn es so weiter geht, erreichen wir nicht einmal Durchschnittserträge", sagt er. Er kämpft noch mit den Folgen der Trockenheit 2018. Die Dürrehilfe vom Bund habe nur ein Drittel des Gesamtschadens kompensieren können. "Wenn es wieder so ein Jahr wird, kann es sein, dass wir auf den Verlusten komplett sitzen bleiben." Die Liquidität in der Branche sei knapp. "Wir können nur abwarten und auf Regen hoffen."

Für Oberhavels Angler gibt es vorläufig Entwarnung. "Die Fischbestände sind noch nicht in Gefahr", sagt der Vorsitzende des Kreisanglerverbandes, Olaf Wusterbarth. "Eine weitere Woche ohne Regen könnte die Situation aber ändern." Bisher seien nur ein paar Jungzander im Beetzer See aufgrund des hohen Schwefelwasserstoffgehalts verendet. Wusterbarth: "Wir brauchen jetzt Landregen." Doch der ist nicht in Sicht.